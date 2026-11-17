Luego de eliminar a Juventud Antoniana, el volante central analizó la serie y lo que viene para el albinegro.

El termómetro de Cipolletti en la mitad de la cancha lleva la cinta de capitán. Marcos Pérez juega todos los minutos, solo faltó por suspensión en la temporada y es líder tanto adentro como afuera del campo para el Albinegro , que está nuevamente cerca del ascenso a la Primera Nacional.

Tras caer ante San Martín de Formosa en la final por el título y el boleto a la categoría superior, el plantel tuvo que reponerse.

"Fue duro, después de una derrota siempre es duro volver a jugar y más una final. Pero el equipo está entero, está bien, lo demostramos de visitante y de local. El equipo siempre va para adelante, que es lo importante y a lo que jugamos nosotros. Es nuestro sello y es lo que nos va a llevar a jugar otra final, así que contentos e ilusionados", confesó a LM Cipolletti en medio de los festejos por la clasificación a semifinales.

Omar Novoa

La llave de cuartos de final frente a Juventud Antoniana tuvo 180 minutos calientes. El trámite no fue nada sencillo en la ida, pero el 1 a 0 por el tanto de Yago Piro en Salta le dio tranquilidad y en la vuelta el conjunto rionegrino fue categórico mediante Brandon Obregón, Federico Acevedo y Andrés Almirón.

"Fue una serie difícil. Fue difícil allá de visitante, obtuvimos el resultado. Acá era mantenerlo un poco, abrimos el marcador y se hizo todo un poco más tranquilo. Sabíamos que teníamos que jugar con la desesperación de ellos. Creo que fue un partido correcto nuestro y no pasamos grandes sobresaltos, que era lo importante", declaró Pérez tras el 3 a 0 en casa, visiblemente sonriente.

Como pocas veces pasó en los últimos años, en Cipolletti parecen estar alineados todos los planetas en busca del gran objetivo. Incluso con la derrota de la final, la cancha se sigue llenando y las expectativas no solamente incluyen a jugadores, cuerpo técnico y dirigentes, sino a todo el ambiente futbolero de la región.

El mediocampista rosarino tiene experiencia y un ascenso en el lomo con Deportivo Madryn. Al ser consultado si ve al club como para dar el salto, su respuesta fue tan concreta como afirmativa.

"Institucionalmente está muy bien, es un club muy serio, muy correcto, que está intentando hacer las cosas bien y eso se ve reflejado después en los resultados. Tenemos un lindo plantel, por algo jugamos una final y ahora queremos ir a jugar por la otra, porque de los que quedan en carrera fuimos los mejores y ahora tenemos que demostrarlo", finalizó Marcos Pérez.

Sebastián Fariña Petersen

Lo que viene en el Federal A

Cipolletti comenzará la serie semifinal contra Sarmiento de La Banda en Santiago del Estero, por lo que deberá viajar con anticipación. Luego cerrará la llave en La Visera, donde gozará por última vez en el año de la ventaja deportiva en caso de igualdad.

Este miércoles por la noche se definirá el rival de Douglas Haig de Pergamino, que viene de eliminar a Gimnasia de Chivilcoy en una serie ajustada y vibrante por 3 a 2 en el global. Douglas enfrentará al ganador de la serie entre Olimpo y Kimberley, luego del 1 a 1 en Mar del Plata. Al aurinegro bahiense le alcanza con el empate para pasar.