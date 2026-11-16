La Corrida 2027: liberaron más cupos promocionales y quedan menos de 100 lugares

Se habilitó una nueva tanda de inscripciones a 50 mil pesos para los 10 kilómetros. Además, el Municipio prepara modificaciones en el recorrido.

El Municipio liberó más cupos a precio promocional para los 10K de La Corrida 2027.

La Corrida Ciudad de Cipolletti ya puso en marcha los preparativos para su próxima edición y habilitó una nueva tanda de inscripciones para la prueba competitiva de 10 kilómetros . Según informó la Dirección General de Deportes , se liberaron lugares a un valor promocional de 50 mil pesos , manteniendo la tarifa correspondiente a 2026 , y actualmente quedan menos de 100 cupos disponibles.

Quienes deseen asegurar su lugar pueden realizar el trámite de inscripción a través del enlace oficial . Asimismo, desde la organización confirmaron que durante el mes de diciembre se anunciarán nuevos cupos con precio promocional para brindar más oportunidades a los corredores que quieran sumarse a la competencia.

Con esta iniciativa, el Municipio busca reconocer y beneficiar a los atletas que participan año tras año en este evento en Cipolletti , que reúne a miles de competidores y espectadores de toda la Patagonia . De cara a la próxima edición, las expectativas apuntan a alcanzar nuevamente una alta convocatoria, sosteniendo el carácter popular, familiar e inclusivo de la prueba.

Gustavo Noto a buen ritmo en la Corrida. Foto: Anahí Cárdena

Modificaciones y homologación del nuevo circuito

En paralelo al proceso de inscripción, el Municipio trabaja en la homologación de un nuevo circuito que tendrá modificaciones respecto de ediciones anteriores. Según adelantó Domini, los cambios apuntan a mejorar la comodidad de los participantes y las condiciones de la largada y la llegada.

Hasta la edición de 2026, el trazado competitivo homologado de 10 kilómetros consistió en dos vueltas a un circuito urbano de 5 kilómetros por vuelta, con el siguiente recorrido: