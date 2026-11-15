La Vuelta al Valle y una gran victoria de "Chingolo"

La edición 83 de la tradicional competencia de ciclismo finalizó este domingo en Allen con el festejo de Rodrigo "Chingolo" Díaz.

La 83ª edición de la Vuelta al Valle tiene dueño y es Rodrigo "Chingolo" Díaz . El ciclista sanjuanino de JC Competición confirmó su gran semana en las rutas de la región y se consagró campeón de la tradicional competencia, que tuvo su desenlace este domingo en Allen.

La última etapa, conocida como la tradicional " calesita ", tuvo un recorrido de 110 kilómetros distribuidos en 11 vueltas al circuito allense. Allí, Díaz apostó a una carrera inteligente: con una diferencia importante en la clasificación general, su principal objetivo fue mantenerse junto al pelotón de punta y evitar cualquier sorpresa.

El triunfo del último parcial quedó en manos de Leonardo Cobarrubia, quien consiguió imponerse en el sprint final. Agustín Freysse, de la Agrupación 5 de Diciembre, terminó segundo, mientras que Román Manstrangelo, del equipo Shania, completó el podio.

Cobarrubia ganó tres etapas al igual que Díaz, pero la diferencia que sacó Chingolo en los tramos que ganó fue tan grande que con eso le alcanzó.

El festejo más importante de la jornada fue para JC Competición. Díaz llegó en el grupo de adelante, conservó la malla de líder y aseguró el título de la 83ª edición.

Una semana de dominio sanjuanino

El rendimiento de Chingolo fue uno de los puntos más destacados de la competencia. Después de finalizar segundo en la primera etapa, detrás de Leonardo Cobarrubia, el sanjuanino consiguió tres victorias parciales: en Villa Regina, El Cuy y la subida de las Tres Cruces, en Paso Córdoba.

Esa regularidad le permitió construir una diferencia que terminó siendo decisiva. Antes de la última jornada aventajaba por 32 segundos a Matías Cedeira, de la Agrupación 5 de Diciembre, y por 34 a Anderson Maldonado, del Club Ciclista Cerro Largo de Uruguay.

Con 24 años y nacido en la ciudad de Pocito, Díaz coronó una gran temporada. Ya había conseguido destacarse en el ciclismo sanjuanino y ahora sumó una de las victorias más importantes de su trayectoria en una de las pruebas tradicionales del calendario argentino.

Así quedó la clasificación general

Rodrigo Daniel Díaz (JC Competición).

Matías Nahuel Cedeira (Agrupación 5 de Diciembre), a 32 segundos.

Anderson Maldonado (Club Ciclista Cerro Largo), a 34 segundos.

Daniel Agustín Videla (SEP San Juan), a 1 minuto y 55 segundos.

Pablo Bonilla (Club Ciclista Cerro Largo), a 1 minuto y 58 segundos.

De esta manera, Allen bajó el telón de otra edición de la Vuelta al Valle, que durante una semana recorrió distintas localidades de la región y reunió a equipos y ciclistas de distintos puntos del país y del exterior.