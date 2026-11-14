Comienza en Cipolletti un juicio por jurados por un brutal homicidio frente a una escuela de Cinco Saltos

El acusado enfrentará un proceso que se extenderá durante cuatro jornadas, con más de 30 testigos, videos del ataque y una posible condena a prisión perpetua.

Este martes inicia el juicio por jurados por el asesinato de Diego David Fasce frente a una escuela en Cinco Saltos.

El próximo martes 17 de noviembre comenzará en Cipolletti un nuevo juicio por jurados para determinar la responsabilidad penal de un hombre acusado de asesinar a Diego David Fasce , de 37 años , en la localidad de Cinco Saltos .

El debate se extenderá hasta el viernes 20 de noviembre y marcará un nuevo antecedente para la Justicia provincial: será el juicio por jurados número 25 de Río Negro desde la implementación del actual sistema procesal penal.

El acusado enfrentará una imputación por homicidio con alevosía agravado por el uso de arma , en concurso ideal con portación ilegal de arma de guerra. La calificación legal contempla como única pena la prisión perpetua .

El crimen ocurrió frente a una escuela de Cinco Saltos

El hecho que llegará a juicio ocurrió el 25 de junio de 2025, alrededor de las 17:30, sobre la calle Viedma de Cinco Saltos, frente a la Escuela Primaria N.º 63, durante un horario de importante circulación de estudiantes.

Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, el imputado circulaba en un automóvil junto a su pareja cuando interceptó a Fasce, quien se desplazaba en otro vehículo acompañado por varias personas, entre ellas dos menores de edad.

La investigación estableció que ambos protagonizaron una discusión en la vía pública. Cuando la víctima intentó regresar a su automóvil, el acusado habría descendido de su vehículo con un arma de fuego y comenzado el ataque.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, el agresor efectuó al menos ocho disparos por la espalda, de los cuales seis impactaron en el cuerpo de Fasce. Las heridas provocaron su muerte en el lugar y el atacante escapó.

Durante el debate también se analizarán los antecedentes de conflictividad entre los involucrados. La Fiscalía sostiene que existían enfrentamientos previos, un elemento que formará parte de las circunstancias examinadas por el tribunal popular.

Seleccionaron a los 16 integrantes del jurado popular

La conformación del jurado popular concluyó este viernes mediante una audiencia encabezada por el juez técnico Guillermo Daniel Merlo, quien tendrá a su cargo la conducción del proceso y las instrucciones jurídicas correspondientes.

La Oficina Judicial había convocado a 60 ciudadanos de la Cuarta Circunscripción Judicial, provenientes de distintas localidades comprendidas entre Catriel y Fernández Oro, para participar del procedimiento de selección de los integrantes del tribunal.

Finalmente, quedaron seleccionadas 16 personas, doce titulares y cuatro suplentes, con paridad de género. Su responsabilidad será evaluar las pruebas presentadas durante las audiencias y emitir un veredicto sobre la culpabilidad del acusado.

La acusación estará representada por el fiscal jefe Gustavo Fabián Herrera y la fiscal Judith Saccomandi. La querella estará a cargo de Carlos David Fernández y Fabián Alexis Flores, mientras que Michel José Rischmann y Francisco Damián Jara ejercerán la defensa.

Más de 30 testigos y videos del ataque

Uno de los aspectos centrales del proceso será la presentación de más de treinta testigos, entre familiares, allegados, efectivos policiales, peritos forenses y especialistas en balística e informática que participaron de la investigación.

También se exhibirán grabaciones de cámaras de seguridad de la escuela y registros obtenidos mediante teléfonos celulares particulares. A ese material se sumarán los resultados de la autopsia y diferentes informes criminalísticos.

El acusado llegará al debate bajo prisión preventiva, medida que fue dispuesta durante la formulación de cargos y posteriormente prorrogada. Su situación procesal continuará vigente mientras se desarrolla el juicio por jurados.

Cuándo comienza el juicio y cómo seguir las audiencias

Las audiencias se realizarán entre el martes 17 y el viernes 20 de noviembre, en la Sala 6 de juicios por jurados de Cipolletti, con jornadas divididas en dos turnos.

El cronograma establece actividades de 8:30 a 13 y de 14 a 18 horas. El proceso comenzará con las instrucciones iniciales del juez y los alegatos de apertura de las partes.

Posteriormente se desarrollará la producción de pruebas testimoniales, documentales y periciales. Tras los alegatos finales, el jurado recibirá las instrucciones jurídicas y deliberará para determinar la responsabilidad penal del imputado.

El Poder Judicial de Río Negro y el Ministerio Público Fiscal transmitirán en vivo las instancias públicas, incluidos alegatos, instrucciones y lectura del veredicto, mediante el canal institucional de YouTube.