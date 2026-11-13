Golpe al narcotráfico en Río Negro: una pareja detenida y casi cuatro kilos de cocaína secuestrados

Una denuncia anónima desencadenó un allanamiento de la Policía Federal. Los sospechosos tienen 20 y 21 años. ¿Qué más incautaron?

Un importante operativo contra el narcotráfico en Bariloche terminó con la detención de una pareja de jóvenes y el secuestro de casi cuatro kilos de cocaína . El procedimiento fue realizado por efectivos de la Policía Federal Argentina , tras una investigación iniciada a partir de una denuncia anónima.

Los detenidos son un hombre de 21 años y una mujer de 20 , ambos de nacionalidad argentina, quienes quedaron a disposición de la Justicia . Durante el allanamiento también se incautaron dinero en efectivo y teléfonos celulares.

La investigación estuvo a cargo del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) y contó con la intervención de distintas dependencias policiales, entre ellas la División Antidrogas Cipolletti , que participó en las primeras actuaciones del caso.

Una llamada anónima permitió iniciar la investigación

El procedimiento tuvo su origen en una denuncia telefónica anónima recibida por el Comando Delta de la Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico. La comunicación permitió poner en marcha una serie de tareas destinadas a esclarecer la situación denunciada.

A partir de esa información, efectivos de la División Antidrogas Cipolletti tomaron intervención y notificaron a las autoridades judiciales correspondientes. La investigación quedó bajo la órbita del juez de Garantías Leandro Gómez Constenla, con la Secretaría Fiscal a cargo de Tomás Labal.

Tras analizar los primeros elementos disponibles, el magistrado dispuso que las tareas investigativas fueran desarrolladas por personal de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Bariloche, dependiente de la Policía Federal Argentina.

Los investigadores comenzaron entonces una serie de tareas de campo para determinar la veracidad de la información recibida. El trabajo permitió identificar un inmueble que presuntamente era utilizado por los sospechosos para almacenar sustancias prohibidas.

Según la información difundida por la fuerza federal, las averiguaciones permitieron reunir elementos que fueron presentados ante la Justicia. Con esos antecedentes, se avanzó hacia una nueva instancia de la investigación mediante una orden de allanamiento.

El allanamiento y la participación de una perra detectora de drogas

Con la autorización judicial correspondiente, los efectivos de la Policía Federal ingresaron al inmueble señalado durante la investigación. El procedimiento contó con la participación de personal especializado en la detección de sustancias estupefacientes.

Uno de los integrantes destacados del operativo fue Morena, una perra detectora de drogas, que acompañó a los agentes durante las tareas de inspección. Su participación formó parte del despliegue policial organizado para registrar el lugar.

Durante el procedimiento, los uniformados encontraron una importante cantidad de sustancia estupefaciente. El resultado de las actuaciones permitió concretar el secuestro de 3,8 kilogramos de clorhidrato de cocaína, según confirmó la información oficial.

Además de la droga, los investigadores incautaron dinero en efectivo y dos teléfonos celulares. Todos estos elementos fueron incorporados a la causa judicial y quedaron sujetos a las medidas que dispongan las autoridades intervinientes.

Dos jóvenes detenidos y una causa por estupefacientes

Como resultado del allanamiento, los efectivos concretaron la detención de una pareja integrada por un joven de 21 años y una mujer de 20. Ambos fueron identificados como ciudadanos argentinos y quedaron vinculados a la investigación.

La intervención judicial se desarrolla en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes, mientras que los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado encargado de supervisar las actuaciones.