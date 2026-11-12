Chocó contra la entrada de un centro de salud y la alcoholemia le dio positivo: "Yo soy millonario p..."

Un automóvil impactó contra la puerta de acceso del Centro de Salud del barrio Mosconi , en General Roca . No hubo heridos de milagro, y el frente del edificio quedó seriamente deteriorado producto del fuerte impacto.

El conductor, de 55 años, dio positivo en el test de alcoholemia, y tuvo una reacción hostil cuando intervinieron efectivos policiales. “Yo soy millonario pelotudo, vos crees que yo no puedo pagar esto”, expresó entre otras cosas, con un notable acento extranjero. Todo quedó registrado en un video que publicó el sitio ANR .

El hecho ocurrió alrededor de las 9 de la mañana de este miércoles. Vecinos contaron que escucharon una fuerte aceleración de un vehículo y, segundos después, un fuerte impacto. Al salir a la calle, encontraron un Kia K3 negro incrustado contra el ingreso del establecimiento sanitario, ubicado en la calle Elías Zettone 976, al sur de la ciudad. El golpe fue con la parte trasera del rodado, por lo que se presume que antes hizo un trompo o una maniobra similar.

Personal policial del Destacamento 177°, dependiente de la Comisaría 48°, llegó al lugar y entrevistó a los testigos para conocer las circunstancias del siniestro.

Los efectivos identificaron al conductor, de 55 años, quien no contaba con documentación personal ni los papeles del vehículo. Además, advirtieron que presentaba aliento etílico.

Ante esta situación, convocaron al Gabinete de Criminalística y a personal de Tránsito de la Municipalidad de Roca. A las 9:43 se realizó el control de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo por encima del máximo de medición del alcoholímetro, se destacó.

Causa judicial en marcha

La fiscal de turno fue informada sobre lo ocurrido y dispuso que no se iniciaran actuaciones judiciales, que el conductor fuera evaluado por personal del Siarme -Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencias- y que se completaran las diligencias administrativas para remitirlas a consideración de la Fiscalía 4.

Durante el procedimiento, trabajadores del centro de salud ofrecieron asistencia médica al hombre, quien rechazó recibir atención. Finalmente, una grúa municipal retiró el vehículo y lo trasladó en calidad de secuestro, luego de la confección del acta de infracción. Mientras que el conductor se retiró en un taxi acompañado por una persona que quedó a cargo de su cuidado.

Las redes estallaron

Como no podía ser de otra manera, las redes sociales se hicieron eco del grave incidente de tránsito registrado en el video, aunque la atención y los comentarios estuvieron centrados en la prepotente reacción del hombre. Entre los cientos de mensajes publicados, varias personas coincieron en afirmar que el sujeto podría ser de nacionalidad armenia, y que sería docente de un establecimiento terciario. Por supuesto, también se refirieron en tono jocoso sobre la borrachera que llevaba y no faltó el clásico "no me quemés".