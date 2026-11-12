Condena de 11 años de prisión a Agustín Morales por el homicidio de Agustín Troncoso

El crimen ocurrió en la zona del barrio Costa Norte a fines del año pasado. El ataque mortal se produjo con un cuchillo en medio de una pelea.

Condenaron a 11 años de prisión a Agustín Morales por el asesinato de Agustín Troncoso, ocurrido en diciembre del año pasado en el asentamiento 2 de Agosto, aledaño al barrio Costa Norte de Cipolletti.

El hombre de 34 años de edad había sido declarado culpable por unanimidad por el tribunal integrado por Agustina Bagniole, María Florencia Caruso y Guillermo Merlo. Homicidio simple fue el delito que le enrostraron. Según se comprobó en el juicio de responsabilidad, Morales le asestó una puñalada bajo la axila derecha de Troncoso, quien tenía 26 años de edad, ocasionándole la muerte en forma inmediata.

La Fiscalía había pedido que le impusieran 11 años y 6 meses de prisión, la querella 12 años y la defensa de Morales, que alegó que actuó en “legítima defensa”, pidió 8 años de encierro.

Agustín Morales ya fue declarado culpable del homicidio de Agustín Troncoso. Lo mató de una puñalada en la zona del pecho. En el juicio de cesura las partes pidieron penas de entre 8 y 12 años de prisión.

El miércoles último se realizó una audiencia en la sede judicial local, en la que dieron a conocer el monto de la pena. La lectura de la resolución estuvo a cargo de la presidenta del tribunal, Agustina Bagniole, quien indicó que la decisión contó con la adhesión de la jueza Florencia Caruso Martín y el juez Marcelo Gómez. Estuvieron presentes también el fiscal del caso, Martín Pezzetta, y el abogado querellante Lucas Dumigual,en representación de la familia de la víctima. Mientras que no asistió el abogado particular Morales, Miguel Ángel Ceballos Díaz.

Fundamentos de la condena

Bagniole tuvo en consideración para dictar la sentencia lo ocurrido en el juicio de cesura, donde se escucharon las declaraciones de los familiares, quienes contaron las consecuencias en el núcleo familiar producto de la muerte de Agustín.

Dijo que el condenado fue la persona que introdujo un cuchillo en una pelea que hasta ese momento era con golpes de puño, y lo utilizó contra una región vital del cuerpo.

Agregó que no se acreditó una situación de legítima defensa que admitiera la utilización del arma blanca como planteó la defensa, y destacó que existió una marcada desproporción entre el motivo del enfrentamiento y la decisión de emplear un elemento con potencial mortal. Bajo esos argumentos, el tribunal resolvió por unanimidad imponer once años de prisión, más las accesorias legales y las costas del proceso.

Cómo fue el ataque

El sangriento hecho se produjo la noche del 7 de diciembre de 2025 en el barrio 2 de Agosto de Cipolletti. Troncoso había ido en su auto Chevrolet Corsa hasta ese sector ubicado en la costa del río Neuquén a visitar a un amigo Ignacio Bessi. Allí pasaron la tarde y luego apareció Morales, quien posteriormente se retiró. En horas de la noche se volvieron a encontrar y los tres comenzaron a consumir bebidas alcohólicas en el auto de la víctima. Sin embargo estalló una discusión porque Troncoso quería retirarse y Morales no quería bajarse del vehículo. Ambos descendieron del auto e iniciaron una pelea a golpes.

Sin embargo, durante la confrontación, el agresor extrajo de entre sus prendas un cuchillo, con el cual lesionó a la víctima en la zona de la axila derecha. Esa herida afectó una zona vital y provocó la muerte de Troncoso en el lugar. "Se murió en mis brazos", declaró Bessi, quien se erigió como testigo clave.

Tras el ataque, el imputado se retiró del sitio, mientras que la víctima quedó tendida en la calle sin signos vitales. La calificación legal atribuida por el Ministerio Público Fiscal fue la de homicidio simple. El acusado estuvo prófugo, y la familia de la víctima realizó intensos reclamos para que lo atrapase. Incluso efectuaron marchas en las calles de Cipolletti. Finalmente Morales fue detenido en enero de 2026 en un pozo cercano al río. Se le formularon cargos y quedó alojado en prisión preventiva.