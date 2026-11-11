Una pericia científica permitió detener a un sospechoso por un intento de robo en una casa de El Manzanar

La dueña de casa descubrió al ladrón y los gritos pidió ayuda a los vecinos. El desconocido escapó en una moto. Pero una rastro hallado en la escena fue clave.

Carrascto fue imputado y quedó en prisión preventiva. Lo acusan por un intento de robo en una casa del barrio El Manzanar.

Una pericia científica aportó un dato clave para avanzar en la investigación por un intento de robo registrado en el barrio El Manzanar Milenium de Cipolletti. El hecho ocurrió el último lunes 9 a plena luz del día en un domicilio ubicado en la calle Los Manzanos , donde un ladrón escaló un paredón y después rompió una ventana a patadas, para entrar luego a una habitación de la planta alta del inmueble.

Sin embargo, los ruidos que hizo el sujeto alertaron a la dueña de casa, quien al descubrirlo salió desesperada a la calle y a los gritos pidió ayuda a sus vecinos. Al verse descubierto y ante el alboroto que se había armado, el hombre subió a una moto Motomel Blitz 110 cc que tenía en las inmediaciones y escapó a toda velocidad, al parecer sin llevarse nada.

Pero no quedó impune la maniobra delictiva, porque los investigadores policiales encontraron una pista que les permitió atrapar a un hombre de 43 años de edad y el secuestro de una moto.

Tras la denuncia que realizó la víctima, personal del Gabinete de Criminalística realizó las pericias de rigor en el lugar donde había ingresado el intruso, y encontraron en el marco de una ventana una huella dactilar de la mano izquierda, lo que permitió llegar hasta el sospechoso, identificado como Fernando Fabio Carrasco.

Finalmente, efectivos policiales lo localizaron mientras circulaba sobre la calle Mengelle a bordo del mismo rodado que habría utilizado en la huida. El hombre fue trasladado a la Comisaría 4°, mientras que el vehículo, un casco, un estuche de anteojos y una bolsa con herramientas quedaron secuestrados a disposición de la Justicia, informaron desde la fuerza.

El rastro clave

Este miércoles se llevó a cabo la audiencia en la que el sujeto fue imputado por el delito de “tentativa de robo doblemente agravado y violación de domicilio”.

Entre las pruebas reunidas en la investigación, la fiscal Rocío Guiñazú y adjunto Juan Pablo Escalada destacaron la labor del equipo de Criminalística que detectó el rastro que fue cotejado mediante el AFIS (el Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Digitales). Con estos elementos y los antecedentes penales computables del acusado, la fiscalía acreditó la autoría y fundamentó el pedido de prisión preventiva basado en el riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación, indicaron fuentes judiciales.

La defensora oficial Silvana Ayenao, quien asistió técnicamente al imputado, no objetó la acusación ni la calificación penal propuesta. Tampoco cuestionó la medida cautelar privativa de la libertad.

Luego de escuchar a las partes, la jueza de garantías Rita Lucía dio por formulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de dos meses. Además, dispuso la medida cautelar tal como lo solicitó la fiscalía.

Qué es el AFIS

En Argentina es el Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Digitales, pero se conoce como AFIS porque se toman sus siglas en inglés: Automated Fingerprint Identification System.

Se trata de un recurso tecnológico de avanzada que permite, por un lado, el escaneo, la captura y el ingreso de huellas digitales al sistema y, por otro, la consulta y comparación sistemática y masiva con todos los registros previamente almacenados, informa el sitio oficial argentina.gob.ar.