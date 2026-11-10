Cómo se encuentra la policía que cayó de un patrullero durante una persecución por la Ruta Nacional 23

La joven fue derivada a una clínica de General Roca, donde estaba internada en terapia intensiva. Seguían a un camionero que luego dio alcoholemia positiva.

El camión secuestrado tras la persecución en la que una joven policía cayó de un patrullero.

La joven policía de la fuerza rionegrina que cayó de un patrullero durante una persecución por la Ruta Nacional 23 en la Línea Sur provincial, permanecía internada en el área de terapia intensiva de la clínica Roca de esa ciudad, donde fue derivada el lunes a causa de las graves lesiones sufridas.

El accidente se produjo el lunes minutos antes de las 3 de la madrugada en Ingeniero Jacobacci, cuando intentaron interceptar un camión Mercedes Benz que había provocado roturas en carteles de indicación pública.

El jefe de la Comisaría 14 de esa localidad, comisario Fernando Ruarte, informó que la agente, de 27 años de edad, se encontraba estable, aunque aclaró con tono de preocupación que le iban a realizar una tomografía computada para establecer posibles lesiones internas. Este martes supuestamente se iban a conocer los resultados de esos estudios.

El oficial indicó que la chica, identificada como Laura Telechea, iba a bordo de una camioneta Ford Ranger que emprendió la persecución en dirección a Maquinchao, por lo que se puso en conocimiento del procedimiento al personal de otras unidades de la región, por lo que se montaron retenes para frenar su marcha.

El seguimiento se extendió por varios kilómetros, hasta que el camión llegando a Los Menucos despistó, y pudieron detener a su conductor.

Pero en esa maniobra la camioneta en la que iba la joven transitó por la banquina, donde habría perdido estabilidad por la sinuosidad del terreno. En una de esas sacudidas la puerta de la patrullero se abrió, y ella salió despedida.

El lugar donde se produjo la caída de la joven policía, en la Ruta Nacional 23. La chica fue derivada a General Roca de urgencia.

De inmediato fue asistida en el lugar y luego por lo delicado del cuadro, se decidió trasladarla a General Roca. Ruarte informó que se inició una investigación para determinar las causas del accidente vial, y otra interna en paralelo para determinar posibles responsabilidades. Para ello se efectuaban pericias con el fin de establecer, entre otros aspectos, el estado vehicular o el posible error humano.

Camionero borracho

En cuanto al conductor del camión tuvo que ser reducido en el piso para proceder a su detención. El control de alcoholemia realizado con posterioridad por efectivos de Los Menucos arrojó resultados positivos, informó el sitio lineasurnoticias.com.ar. El test arrojó 0,781 g/l de sangre, precisó el mismo medio, que también identificó al infractor como Esteban Eduardo Calderón, oriundo de Río Ceballos, provincia de Córdoba, que viajaba solo en el rodado.

El hecho dio lugar a la apertura de una causa judicial, que quedó a cargo de la fiscal de turno, Sofía Ocampo, quien ordenó el secuestro del camión y la detención del conductor por los delitos de "resistencia y atentado a la autoridad". El camionero había sido trasladado al hospital de Los Menucos, donde recibió atención médica y se le extendió el certificado correspondiente. Luego fue llevado a la Unidad 14 de Ingeniero Jacobacci.

Cadenas de oración

El accidente vial generó generó una enorme conmoción no solo en la zona donde ocurrió, sino que también entre los miembros de la fuerza rionegrina. Al propagarse la noticia, de inmediato circularon mensajes en las redes sociales en los que pedían a la gente que acompañe con oraciones y plegarias para rogar por su pronta recuperación.