Una joven policía fue trasladada a Roca de urgencia: Afirman que cayó de un patrullero durante una persecución

Ocurrió en la Ruta Nacional 23. La chica habría sufrido lesiones que obligaron a su derivación. El operativo fue por un camionero que escapó de un control de tránsito.

El lugar donde se produjo la caída de la joven policía, en la Ruta Nacional 23. La chica fue derivada a General Roca de urgencia.

Una joven policía de la fuerza rionegrina que presta servicios en una comisaría de la Línea Sur sufrió lesiones al caer de un patrullero que participaba en una persecución por la Ruta Nacional 23.

La chica, que según distintos medios fue identificada como Laura Telechea, tuvo que ser trasladada de urgencia y se encontraba internada en el hospital López Lima de General Roca.

No se precisó la gravedad de las lesiones, aunque desde aquella región provincial se conoció que circulan mensajes en las redes sociales en los que piden que acompañen con oraciones para su recuperación.

Fuga de un camionero

Según trascendió, la uniformada participaba en un operativo en busca de un camionero que había escapado de un control de tránsito en proximidades de Ingeniero Jacobacci.

Ante la fuga, se puso en marcha un despliegue con la intervención de efectivos del Cuerpo de Seguridad Vial de Los Menucos y de la Comisaría 18° de esa localidad.

El seguimiento se extendió varios kilómetros, hasta que el conductor del camión perdió el control del volante y despistó. Allí fue interceptado por los efectivos. Al realizarle el análisis de alcoholemia, arrojó resultados positivos, informó ANRoca.

Pero durante el despliegue policial la mujer policía cayó del móvil en el que se desplazaba. Según trascendió, se le habría abierto la puerta del patrullero, y salió despedida hacia el exterior. De todos modos es una versión que deberá ser corroborada por las pericias. Como consecuencia de la caída, la joven habría sufrido lesiones al impactar en el piso, que obligaron a su derivación.