Dos detenidos tras frenética persecución, en la que un policía fue atropellado por un motociclista

El operativo se realizó en el barrio Almirante Brown. Uno de los dos detenidos tenía pedido de captura. El efectivo embestido, de la BMA, sufrió lesiones leves.

Los dos detenidos tras la persecución policial por el barrio Almirante Brown de Cipolletti. El sujeto de pantalón corto escapó en moto y embistió a un policía.

Una impresionante persecución policial se registró el miércoles por la tarde por calles de Cipolletti, cuando efectivos de la Brigada Motorizada de Apoyo ( BMA ) detectaron a dos hombres que circulaban en una moto sin luces y escape libre.

El procedimiento se inició alrededor de las 19:30 en inmediaciones de la calle Miguel Muñoz y Güemes, a pocos metros de donde funciona un conocido supermercado oriental.

Al advertir la presencia policial, el acompañante bajó de la -marca Brava de 1500 cc- y escapó corriendo, aunque luego fue capturado. En tanto que el conductor se alejó a toda velocidad, iniciándose así un frenético seguimiento que se extendió a lo largo de varias cuadras, informaron fuentes policiales. En su afán por escabullirse, el sujeto anduvo en contramano, poniendo en riesgo a transeúntes y a otros automovilistas, aunque afortunadamente no hubo que lamentar ningún incidente.

Una confusión de sirenas y aceleradas

Vecinos de la zona relataron que fueron momentos llenos de tensión, dado que se escucharon estrepitosas sirenas y fuertes aceleradas. Para esto ya se habían sumado al operativo policías de la Comisaría 32, que corresponde por jurisdicción.

Mientras que el prófugo tomó por la calle Almirante Brown en dirección al oeste. En la esquina de Mengelle, un efectivo en moto intentó cerrarle el paso, pero el sujeto ignoró la orden de detención y lo embistió violentamente, por lo que ambos -uniformado y fugitivo- cayeron al piso.

Pero tampoco se rindió, porque el desconocido dejó el vehículo tirado y volvió a escapar corriendo, aunque fue alcanzado a las pocas cuadras y arrestado por personal de la Comisaría 32, donde fue conducido.

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Posteriormente el sujeto fue identificado y se determinó que tiene domicilio en Cinco Saltos. Entre sus pertenencias, llevaba una mochila cargada con herramientas y otras elementos, cuya procedencia se deberá determinar. Pero además confirmaron que tenía un pedido de captura por un requerimiento de la Fiscalía Descentralizada de esa ciudad.

En tanto que el otro individuo que fue aprendido inicialmente, quedó demorado por averiguación de antecedentes. Se trata de un hombre que vive aquí en Cipolletti.

Se destacó que el policía embestido por el motociclista sufrió lesiones leves. Mientras que la moto en la que circulaban los dos hombres, fue puesta a disposición del Juzgado Municipal de Faltas.