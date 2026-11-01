Irrumpieron en una vivienda, golpearon a una mujer y amenazaron con incendiar la casa

Cuatro sujetos irrumpieron en una casa de Valle Azul, golpearon a una mujer y amenazaron con quemar la vivienda. El hecho derivó en una pelea entre vecinos.

Un violento episodio se registró en Valle Azul durante la noche del viernes 30 , cuando un grupo de personas ingresó por la fuerza a un domicilio privado, agredió físicamente a la propietaria y amenazó con prender fuego la propiedad. El conflicto terminó desencadenando un enfrentamiento de proporciones entre vecinos del sector.

El hecho comenzó cerca de las 21 cuando una mujer de 46 años arribó a su vivienda acompañada por su hijo de 14 años . Al ingresar, sorprendió a cuatro hombres que revolvían y arrojaban sus pertenencias. Según consta en la denuncia radicada en la Subcomisaría 58 , los intrusos buscaban al hijo mayor de la denunciante por motivos que aún se investigan.

La agresión escaló rápidamente cuando la mujer fue atacada directamente con un trozo de madera y amenazada con la quema de su hogar. Ante las alarmas y pedidos de auxilio de la víctima, residentes del sector acudieron en su defensa y confrontaron a los agresores. En medio del choque, uno de los atacantes recibió un fuerte impacto en la cabeza con un elemento contundente, sufriendo heridas de gravedad.

Desborde policial y lesionados durante la riña

La intervención de las fuerzas de seguridad se vio condicionada por la magnitud del conflicto. Un total de tres efectivos policiales acudieron a la escena, donde la confrontación llegó a agrupar a un número de entre 15 y 20 personas. Debido a la amplia disparidad numérica, el personal uniformado no pudo concretar detenciones en el lugar, según informó el sitio LCR.

Durante la gresca se constató además el uso de armas blancas. Uno de los hombres resultó con una herida cortante en el brazo y fue identificado como parte del grupo que había irrumpido en la propiedad. A pesar de la lesión sufrida, el sujeto rechazó asentar una denuncia formal en la sede policial.

Antecedente idéntico en la región

Lo ocurrido en Valle Azul guardó estrecha relación con un episodio registrado dos semanas atrás en Ingeniero Huergo, sobre la calle Río Negro. En aquella oportunidad, un enfrentamiento cruzó a dos bandos integrados por 15 personas y 6 personas, con la presencia de adultos y menores de edad.

En aquel antecedente, la disputa también incluyó agresiones físicas con objetos contundentes, exhibición de armas blancas y múltiples heridos, donde la cantidad de involucrados superó el número de efectivos disponibles y motivó el inicio de actuaciones por lesiones recíprocas.