Bastías habló de la devolución de los pasajes y confirmó que Cipolletti ya organiza el posible viaje a Salta

El titular de la Subcomisión de Fútbol, aclaró por qué apareció el nombre de Alecha en el comunicado sobre los reintegros a los hinchas.

La final del Federal A frente a San Martín de Formosa dejó tristeza deportiva en Cipolletti , pero también una serie de situaciones que la dirigencia comenzó a resolver después del regreso desde San Francisco, Córdoba .

Una de ellas fue la demora de dos colectivos que debían trasladar a los hinchas hacia el estadio Juan Pablo Francia . La institución anunció la devolución del dinero a los pasajeros afectados y posteriormente confirmó un primer reintegro de $945.000 , correspondiente a nueve pasajes.

En ese comunicado apareció el nombre de Germán Alecha , exdelantero y figura histórica del Albinegro , una situación que generó debate en las redes sociales. Marcelo Bastías , presidente de la Subcomisión de Fútbol , habló con LM y explicó por qué se publicó su nombre y cómo funciona el procedimiento de devolución.

Bastías estuvo en la AFA. La importancia de tener presencia en la casa madre del fútbol.

El dirigente aclaró que la devolución se realiza a la persona que efectuó la compra de los pasajes, independientemente de quiénes hayan viajado o solicitado posteriormente el reintegro. “Él compró varios pasajes, entonces parte del grupo donde estaba él, pidió la devolución de la plata. ¿Por qué se lo nombró a él? Porque él fue y compró varios pasajes entonces la gente que reclama no está ahí. El club tiene que devolverle el dinero al que los pagó”, explicó.

De esta manera, Bastías buscó aclarar que la aparición del nombre de Alecha en el comunicado no significa que el exfutbolista haya sido el único pasajero afectado ni que el reclamo correspondiera exclusivamente a él. “El que hizo el pago con tarjeta, con débito, con Mercado Pago o en efectivo es el que tiene que ir a reclamar y el club se los devuelve. En este caso, Alecha fue a reclamar, manifestó que era para un grupo de amigos, pero el club no le puede devolver al grupo de amigos, tiene que devolverle al que pagó”, agregó.

La institución mantiene abierto hasta el sábado 31 de octubre el plazo para solicitar los reintegros correspondientes a los dos colectivos que partieron después de las 18, cuando la salida original estaba prevista para las 15.

Tres colectivos adicionales y una contratación de $1,5 millones

Pese a las demoras y los inconvenientes mecánicos, el dirigente expresó que todos los colectivos consiguieron arribar antes del comienzo del encuentro. “Viajaron todos, salieron todos los colectivos y todos llegaron. Yo fui el último que entró a la cancha porque los esperé a todos los micros y a todos los hinchas. El último que llegó fue el de la hinchada, de La 69”.

Uno de los episodios más complicados ocurrió en Río Cuarto, donde una unidad sufrió una avería y dejó a sus pasajeros sin poder continuar el recorrido. “Todos los colectivos, desde los que salieron más tarde hasta el último llegaron al partido, cerca de las 14, hasta el que se rompió en Río Cuarto. El club mandó otro micro más y llegaron, el club adquirió un colectivo particular que salió un millón y medio en Río Cuarto para que llegue la gente que se quedó tirada en esa ciudad”, reveló.

En ese contexto, la institución debió afrontar gastos adicionales por problemas con la empresa contratada y ahora busca recuperar ese dinero. “El club se juntó con la empresa a la que le faltaron los dos colectivos. Estamos viendo cómo resolvemos, porque los micros que tuvo que poner la institución a última hora los tuvo que pagar”, explicó.

“El club tuvo que pagar tres colectivos, dos que faltaron y uno que llegó tarde, a las siete de la tarde. No dejamos subir a la gente porque se había pedido otro. Nosotros a la empresa le estamos pidiendo el reintegro del dinero”, detalló.

Más allá de los inconvenientes mecánicos y con la logística del viaje, el escenario en San Francisco fue de fiesta y buen comportamiento en la previa, durante el partido y en la salida del estadio. “También quiero remarcar la organización que hubo allá y el comportamiento de la gente, hubo cero problema de ida, de vuelta y durante. Cero problemas en las estaciones de servicio, no hubo ningún mal comportamiento, ninguna pelea”, expresó.

Más allá del mal trago y el dolor que dejó en la ciudad la derrota por el primer ascenso, el plantel y la dirigencia recibió el apoyo de Cipolletti para el camino más largo. “Le vamos a poner más ganas que hasta ahora. Los vecinos y el hincha nos han mostrado todo el apoyo, el cariño y felicitaciones para el plantel y la gestión. Al margen de lo doloroso que fue perder, es impresionante lo de la gente con la muestra del apoyo y fuerzas”, sostuvo.

Cipolletti mira la Reválida y podría volver a Salta

Mientras se resuelven los aspectos económicos del viaje a Córdoba, la dirigencia ya comenzó a trabajar en el próximo compromiso deportivo que será el segundo fin de semana de noviembre. Cipolletti ingresará directamente a los cuartos de final de la Reválida y conocerá a su adversario después de las definiciones del próximo domingo.

Entre los posibles rivales aparece Juventud Antoniana, al que el Albinegro ya enfrentó durante la Fase Campeonato. “Nos queda la Reválida, y la vamos a encarar con todo, con más fuerza que antes. Tenemos la chance de definir todo de local. Estamos mirando y lo más probable es que tengamos que volver a Salta, contra Juventud”, anticipó Bastías.

La posibilidad de enfrentar al conjunto salteño obligaría a organizar otro traslado de larga distancia, apenas unas semanas después del viaje a Córdoba. “Hay un margen pero todavía no lo sabemos, recién el domingo vamos a tener nuestro rival. Si es con Juventud Antoniana, seguramente vamos a jugar el viernes, así que nos tenemos que ir el martes para llegar el jueves”, afirmó.

El traslado representa un nuevo desafío económico para la Subcomisión de Fútbol, que analiza distintas alternativas para reducir el desgaste de los jugadores. Al día de hoy, el viaje sería distinto al primero que se realizó al norte del país que fue vía aérea.

Por el momento la planificación contempla un viaje terrestre, sin embargo, está latente la posibilidad de conseguir apoyo para trasladar al plantel otra vez en avión. “Es un viaje muy elevado, un viaje muy costoso, esta vez por tierra. Hay una remota posibilidad, si conseguimos el apoyo de que podamos costear un vuelo, la dirigencia está trabajando y buscando los recursos para el aéreo, pero hoy es en micro ese viaje”, señaló.

El plantel volvió a entrenarse y recibió el apoyo de la dirigencia

Después de la final perdida, los futbolistas tuvieron una jornada de descanso para recuperarse del partido y del extenso viaje desde San Francisco. El miércoles retomaron las prácticas bajo las órdenes de Fabián Enríquez y la dirigencia se acercó para acompañar al grupo en este nuevo comienzo. “Ayer ya practicaron así que fuimos a brindarles todo el apoyo, tanto al cuerpo técnico como al plantel, nosotros estamos con más fuerzas que nunca. Desde mi lugar agradezco también todo el apoyo recibido y todos los mensajes de toda la gente por la organización”, contó Bastías.

“El equipo descansó después del viaje, volvió el miércoles a entrenarse y le van a meter de corrido hasta la semana que viene, inclusive el domingo”, agregó.

La derrota en Córdoba todavía duele, pero la temporada no terminó. Después de organizar una movilización multitudinaria y afrontar los inconvenientes del viaje, la Subcomisión de Fútbol ya trabaja en el próximo desafío que marca la Reválida.