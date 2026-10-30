El Rally Valle Medio adelanta su gran final: Cuándo y dónde será

La organización confirmó que la última fecha de la temporada se adelantará una semana por cuestiones de seguridad y disponibilidad del equipo de transmisión.

La organización del Rally Valle Medio confirmó una modificación en el calendario de la competencia, que tendrá su gran final de temporada los días viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de noviembre en Lamarque , una semana antes de lo previsto originalmente.

La decisión fue tomada de manera conjunta entre los organizadores del campeonato y la Municipalidad de Lamarque teniendo en cuenta diferentes aspectos relacionados con la logística y el desarrollo del evento.

Según informaron, el cambio de fecha responde a cuestiones de seguridad y a la disponibilidad del equipo encargado de realizar la transmisión de la competencia, con el objetivo de garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo de la última fecha del calendario.

De esta manera, la ciudad de Lamarque será el escenario de la definición de la temporada 2026, en un fin de semana que reunirá a pilotos, navegantes, equipos y aficionados del automovilismo regional.

Entre los recorridos confirmados se encuentra el tradicional tramo Pomona–Lamarque, uno de los sectores característicos de la competencia, que volverá a formar parte del espectáculo automovilístico.

En tanto, los restantes circuitos y tramos especiales serán definidos y anunciados durante los próximos días, una vez que se completen los aspectos organizativos correspondientes.

La competencia marcará el cierre de una nueva temporada del Rally Valle Medio, que ha recorrido distintas localidades de la región y continúa convocando a numerosos participantes y seguidores del deporte motor.

Además del atractivo deportivo, este tipo de eventos representa una oportunidad para el movimiento turístico y comercial de las localidades anfitrionas, debido a la presencia de competidores, equipos de asistencia y público que acompaña cada presentación.

Con la modificación confirmada, la gran final del Rally Valle Medio se disputará del 27 al 29 de noviembre, por lo que los equipos participantes y aficionados deberán tener en cuenta las nuevas fechas para organizar su participación.

Cómo está la tabla de posiciones

En cuanto a la tabla de posiciones de los participantes del Rally Valle Medio, así quedaron los distintos campeonatos después de la quinta Fecha disputada en la localidad rionegrina de Pomona:

En la Clase A, el primer puesto fue para Craievich-Gagliardi, seguidos por Castillo-Lope y Mercado-Fernández. En la Clase N1, la victoria quedó en manos de Gaspar-Ratto, mientras que Barrera-Barrera finalizaron segundos y Verdecchia-Bais completaron el podio.

Por su parte, en la Clase N7, Palma-Palma se quedaron con el primer lugar, seguidos por Gaete-Salicio y Bamonde-Bamonde. En la Clase A6, Romero-Peroni ocuparon el primer puesto, Arias-Arias terminaron segundos y Frank-Pérez finalizaron terceros.

En tanto, la Clase A5 tuvo como ganadores a Servidio-Filliponi. El segundo lugar fue para Tenzi-Pérez y el tercero para Fortunati-Sáez.

La fecha también contó con la participación del intendente de Pomona, Miguel Jara, quien agradeció a la Comisión Organizadora por el trabajo realizado y destacó el compromiso para llevar adelante la competencia. Como reconocimiento a su acompañamiento durante las dos jornadas, la organización le entregó un trofeo.

Jara también participó del recorrido previo a la largada junto a su copiloto, Marcelo “Firu” Mozzicafreddo, a bordo de la camioneta 0, para verificar el tramo antes del inicio de la carrera. Además, el Municipio entregó ramos de flores a todas las mujeres que formaron parte del rally, como gesto de reconocimiento.

La organización destacó el acompañamiento del público y felicitó a los pilotos, navegantes y equipos que participaron de esta quinta fecha del Rally del Valle Medio.