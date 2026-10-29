Un afilador de cuchillos de 46 años fue localizado por la Policía tras un operativo en Cipolletti. Llevaba un teléfono con características similares al robado.

Detienen a un afilador de cuchillos por robarle el celular a un vecino en Cipolletti.

Un hombre de 46 años fue demorado en Cipolletti, acusado de robarle el teléfono celular a un vecino. Un dato aportado por la propia víctima permitió orientar la búsqueda policial : reconoció al presunto autor por su particular oficio de afilador de cuchillos .

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría 4° , con la colaboración de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA). Todo comenzó cuando los uniformados realizaban recorridas preventivas en la intersección de las calles Rodolfo Walsh y Córdoba.

En ese momento, un hombre se acercó a los policías y denunció que le habían sustraído el celular . Además, aportó una descripción del sospechoso y señaló que lo conocía por su actividad como afilador .

Lo encontraron con un celular entre sus pertenencias

Con esa información, los efectivos desplegaron un operativo de búsqueda que permitió localizar al hombre sobre calle Uruguay.

Durante la identificación, los policías encontraron entre sus pertenencias un teléfono celular con características similares al denunciado como robado. Ante esta situación, el sospechoso fue trasladado a la dependencia policial y el dispositivo quedó bajo resguardo.

Qué pasó con el acusado

Posteriormente, la víctima formalizó la denuncia penal y se iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes.

El hombre quedó imputado en una causa por el delito de hurto, aunque recuperó la libertad luego de ser notificado de la formación de la causa.

Investigan la muerte de un joven tras una persecución policial: presumen que había entrado a robar en una chacra

El Ministerio Público Fiscal inició una investigación a raíz de la muerte de un joven de 27 años registrada el miércoles poco antes de la media noche a la vera de la Ruta Nacional 151, en inmediaciones de la rotonda que conduce al tercer puente que lleva a Neuquén.

La víctima fue identificada por sus familiares como Facundo Antonio Aarón Montiveros. Trascendió que tendría graves problemas de adicciones.

La Policía informó que alrededor de las 23, el Destacamento Especial 128 de Ferri recibieron un llamado que alertaba sobre un robo que se había producido en el sector de chacras. El propietario de la finca lo había descubierto cometiendo la maniobra, y hasta lograron persuadirlo para que desistiera.

Efectivos de esa unidad fueron hasta el lugar y lograron ubicar al sospechoso, quien escapó corriendo, por lo que se produjo una ardua persecución. El muchacho se encontraba muy exaltado. En la huida se arrojó al canal de riego de riego que corre paralelo a la ruta, y tras salir del agua siguió corriendo.

Cuando lo redujeron, los uniformados advirtieron que se había desvanecido, por lo que convocaron al equipo médico del SIARME -Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencias-, cuyos profesionales constataron poco después que ya no tenía signos vitales.