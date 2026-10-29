Unter adhiere este jueves al paro nacional por el homicidio de la docente correntina

La medida de fuerza la convocó la CTERA. El gremio rionegrino anunció que se movilizará a las 12 en General Roca, donde realizan el Congreso Pedagógico, Político-Sindical.

La Unter -Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro- adhirió a la jornada de duelo y al paro nacional convocado para este jueves por la CTERA -Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina- en reclamo de justicia por el asesinato de Nancy Godoy, la maestra correntina que estuvo desaparecida más de 20 días y este miércoles fue hallada sin vida en una zona pantanosa de esa provincia, donde dictaba clases.

"Nancy no se perdió, fue asesinada luego de denunciar las condiciones de las escuelas rurales en el latifundio el Curupí. El femicidio de Nancy nos llena de bronca, porque muestra la cara más dura de un Estado que precariza a la docencia, que niega la violencia patriarcal y que en el interior profundo de Corrientes negocia con los patrones de estancia a costa de la vida de lxs trabajadorxs", indica un comunicado difundido por el gremio rionegrino.

Además comunicaron que a las 12 realizarán una movilización en General Roca, en el marco del Congreso Pedagógico, Político-Sindical. Destacaron que también habrá manifestaciones "en cada lugar de nuestra provincia".

La medida se conoció el miércoles por la noche y muchos padres se enteraron por información transmitida por los docentes de sus hijos.

"Nancy defendía la escuela pública"

Ni se conoció el fatal desenlace, el sindicato rionegrino emitió un comunicado en el que expresaron que "La aparición sin vida de Nancy Godoy, docente rural de Corrientes, nos llena de dolor, bronca e indignación. Detrás de su nombre hay una mujer, una trabajadora de la educación, una madre y una compañera cuya vida fue arrebatada. Hay una familia que atraviesa un dolor irreparable que hoy exige respuestas y justicia".

"Nancy defendía la escuela pública, que sostenía con su tarea cotidiana el derecho a la educación en los territorios más alejados. Defender la escuela pública es defender a quienes la sostienen todos los días. Es defender la vida, la integridad y los derechos de lxs trabajadorxs de la educación. No hay educación pública sin docentes, ni derechos garantizados cuando quienes enseñan están expuestxs a la desprotección", enfatizaron.

"Exigimos el urgente esclarecimiento de los hechos, justicia para Nancy y su familia, y una investigación que permita conocer toda la verdad. Su muerte no puede quedar reducida a una noticia más ni al silencio de quienes tienen la responsabilidad de actuar", agregaron.

Además exigieron a la CTERA que convocara de manera "unrgente" un paro nacional, lo que finalmente ocurrió. "La docencia argentina necesita una respuesta colectiva, contundente y a la altura de esta tragedia", sugrayaron.