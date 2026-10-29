La nueva línea financiará maquinaria y equipos para transformar la producción en la provincia. Los préstamos serán mediante leasing, con plazos de hasta 60 meses.

Hasta $500 millones para invertir en Río Negro: quiénes pueden acceder a los nuevos créditos.

El Gobierno de Río Negro anunció una nueva línea de financiamiento de hasta $500 millones por equipo destinada a empresas y productores que busquen ampliar su capacidad de producción y procesamiento. La iniciativa se implementará junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI) y apunta a impulsar inversiones para agregar valor a las materias primas dentro de la provincia.

La herramienta forma parte de una línea extraordinaria del Programa de Apoyo Regional (PAR), que amplía los montos disponibles para la compra de maquinaria y equipamiento. Hasta ahora, el PAR Maquinaria 2026 contemplaba un financiamiento de hasta $300 millones por equipo.

Con esta ampliación, el Gobierno provincial busca acompañar proyectos de mayor escala que permitan mejorar la productividad, reducir costos y fortalecer las cadenas productivas rionegrinas.

Quiénes podrán acceder al financiamiento

La nueva línea estará destinada a personas humanas y jurídicas radicadas en Río Negro que acrediten su condición de productores y presenten proyectos de inversión vinculados con las actividades productivas contempladas en el programa.

Entre los requisitos informados, los solicitantes deberán contar con antecedentes favorables en el sistema financiero y someter sus proyectos a una evaluación técnica, económica y financiera.

El objetivo es facilitar inversiones que, por su magnitud, superan los montos habituales de las líneas de financiamiento disponibles.

Hasta $500 millones por equipo y cuotas de hasta 60 meses

El financiamiento se otorgará mediante un sistema de leasing del CFI, con opción de compra, una modalidad que permite utilizar la maquinaria durante el plazo acordado y adquirirla según las condiciones del contrato.

Las principales condiciones anunciadas son:

Monto máximo: $500 millones por equipo.

Plazo: hasta 60 meses.

Modalidad: leasing con opción de compra.

Inicio del pago: las cuotas comenzarán una vez entregada la maquinaria.

Evaluación: cada solicitud estará sujeta a un análisis técnico, económico y financiero.

La línea busca facilitar la incorporación de equipamiento de mayor escala para distintas etapas de la actividad productiva, desde la cosecha y el acondicionamiento hasta la clasificación, el procesamiento y la elaboración de productos con mayor valor comercial.

Qué maquinaria e inversiones se busca impulsar

La propuesta apunta especialmente a proyectos que permitan que una mayor proporción de la producción primaria sea transformada dentro de Río Negro, en lugar de comercializarse sin procesamiento adicional.

El programa contempla maquinaria y equipamiento para mejorar diferentes etapas de las cadenas productivas, con el propósito de ampliar la capacidad de procesamiento y generar productos con mayor valor agregado.

El gobernador Alberto Weretilneck sostuvo que la iniciativa busca promover inversiones que permitan transformar dentro de la provincia una mayor parte de lo que se produce, con impacto en la actividad económica y el empleo.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, señaló que el nuevo esquema apunta a proyectos cuyas necesidades de inversión superan los montos de las líneas tradicionales.

Una ampliación del programa de maquinaria

La línea extraordinaria amplía el alcance del PAR Maquinaria 2026, que ofrecía hasta $300 millones por equipo. El nuevo tope de $500 millones busca responder a inversiones de mayor envergadura, especialmente en actividades que requieren tecnología para acondicionar, procesar y transformar materias primas.

Según explicó Banacloy, la iniciativa apunta a que el crecimiento productivo también se traduzca en mayor actividad económica y empleo local.