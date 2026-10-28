Río Negro apuesta al producción y lanza un programa extraordinario de hasta $500 millones: cómo acceder.

El Programa de Apoyo Regional apunta a la financiación de equipamiento de mayor escala para agregar valor a la producción.

El Gobierno de Río Negro , junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI), pondrá en marcha una línea extraordinaria del Programa de Apoyo Regional destinada a financiar equipamiento de mayor escala para agregar valor a la producción. La nueva herramienta permitirá acceder a hasta $500 millones por equipo para incorporar tecnología, mejorar la productividad y ampliar la capacidad de procesamiento y transformación de materias primas dentro de la provincia.

Esta operatoria especial amplía el alcance del PAR Maquinaria 2026 , que actualmente contempla financiamiento de hasta $300 millones por equipo , y responde a la necesidad de acompañar inversiones de mayor envergadura, especialmente aquellas destinadas a transformar, acondicionar y procesar la producción primaria.

El Gobernador Alberto Weretilneck destacó: "Río Negro tiene una enorme capacidad productiva y queremos que cada vez más de lo que se produce acá también se transforme acá. Eso significa más trabajo , más actividad económica y mejores oportunidades para nuestras empresas y productores. Con esta nueva línea estamos dando respuesta a inversiones que necesitan otro nivel de financiamiento".

La propuesta contempla la incorporación de maquinaria y equipamiento para distintas etapas de las cadenas productivas, desde la cosecha y el acondicionamiento hasta la clasificación, el procesamiento y la elaboración de productos con mayor valor comercial.

El Ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, explicó: "El desafío no es solamente producir más, sino lograr que una mayor parte de esa producción se transforme en Río Negro. Tenemos una matriz productiva muy diversificada, pero muchas veces las inversiones necesarias para agregar valor superan los montos de las líneas tradicionales. Con este PAR extraordinario buscamos que esos proyectos puedan concretarse y que el crecimiento productivo también se traduzca en más actividad económica y empleo local".

La línea estará destinada a personas humanas y jurídicas radicadas en Río Negro que acrediten su condición de productores, cuenten con antecedentes favorables en el sistema financiero y presenten proyectos de inversión vinculados con las actividades productivas contempladas en el programa.

El financiamiento se otorgará mediante leasing del CFI, con opción de compra, plazos de hasta 60 meses y un monto máximo de $500 millones por equipo. El pago de las cuotas comenzará una vez entregada la maquinaria, y cada solicitud estará sujeta a una evaluación técnica, económica y financiera.

"Esta línea extraordinaria permitirá dar respuesta a inversiones que, por su escala, exceden el financiamiento habitual, con especial atención a proyectos que generen mayor productividad, reduzcan costos y permitan que una parte creciente del valor económico de la producción permanezca en Río Negro", concluyó Banacloy.