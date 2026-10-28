Incertidumbre por la tarifa de luz: Edersa pidió un 45,9% de aumento y se demora la definición

A días del nuevo período tarifario, la Provincia debe definir el aumento solicitado por Edersa. Advierten demoras y reclaman subsidios como en Neuquén.

El proceso de revisión tarifaria solicitado por la empresa Edersa para el período 2026-2031 continúa en evaluación a muy pocos días del inicio del nuevo quinquenio, previsto contractualmente para el 1 de noviembre . La distribuidora presentó un pedido de incremento promedio del 45,9% en el Valor Agregado de Distribución (VAD) , el componente que remunera el servicio por llevar la electricidad a hogares y comercios de la provincia.

La definición está en manos del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) —organismo que próximamente será absorbido por el Ersec —, que debe determinar qué porcentaje autoriza y desde qué fecha. Sin embargo, a casi ocho meses de la audiencia pública no vinculante realizada a fines de febrero , todavía no se emitió una resolución oficial.

Esta dilación generó fuertes cuestionamientos en el arco político. El legislador Luciano Delgado Sempé advirtió sobre la falta de certidumbre a días de la fecha límite: “A días de empezar a regir el nuevo cuadro tarifario, el EPRE no publicó la resolución. ¡No sabemos cuánto más vamos a pagar ni qué obras se van a hacer!”, criticó el dirigente peronista, quien exigió detalles sobre el plan de inversiones para las 58 localidades y comisiones de fomento que abarca la concesión.

La audiencia pública de revisión tarifaria integral se realizará este viernes 27 de febrero a partir de las 10 horas.

Prórroga en evaluación y el reclamo por regalías

Desde el EPRE indicaron que la revisión sigue en trámite y que, conforme a la Ley 2902, se podría contemplar una prórroga hasta finalizar los estudios técnicos. Aunque la norma fija 120 días hábiles, el organismo suele extender los plazos, tal como sucedió con la revisión extraordinaria de marzo de 2025, resuelta recién en enero posterior.

En paralelo, Delgado Sempé le reclamó al gobernador Alberto Weretilneck que replique el esquema implementado en Neuquén por Rolando Figueroa, donde se otorgó un 30% de descuento en facturas residenciales del EPEN financiado con regalías hidroeléctricas. “Río Negro también recibe regalías por la generación hidroeléctrica y recursos vinculados al uso del agua. ¿Por qué esos recursos no se utilizan también para bajar las tarifas a los rionegrinos?”, planteó el legislador.

La propuesta económica de la distribuidora

En su propuesta, Edersa solicitó un VAD anual de $260.398 millones para el período quinquenal. Según la empresa, la tarifa media pasaría de $210,32 a $306,86 por MWh a valores de septiembre de 2025. Para el 70% de los usuarios residenciales, que consumen en promedio 164 kWh y pagan hasta $52.000, el impacto significaría un aumento estimado de $24.000.

Durante la audiencia, el gerente comercial Fernando Salice justificó el pedido argumentando la baja densidad poblacional en Río Negro (un usuario por kilómetro cuadrado) y el salto en los costos de compra de energía a Cammesa, que pasaron de $284 millones en 2021 a más de $8.000 millones en 2025. “Las facturas de Edersa vienen más caras, pero ese dinero no queda en la empresa: va a Buenos Aires, a Cammesa”, sostuvo.

El rechazo de entidades empresarias y usuarios

La solicitud encontró una fuerte oposición en diversos sectores. La Federación de Entidades Empresarias de Río Negro (FEERN) estimó que el incremento real podría superar el 64%, mientras que referentes de la CAIC de Roca como Miguel Grasso y de CAFI como Miguel Sabbadini denunciaron la falta de datos técnicos verificables y la escasa transparencia en los balances.

Por su parte, el defensor del usuario del EPRE, Guillermo Erwin Zeug, y vecinos de localidades como Choele Choel —entre ellos Baltazar Walter Rivas y Sebastián Altamirano— recriminaron la falta de correlación entre los valores de las facturas y la calidad del servicio, remarcando los constantes cortes en áreas rurales y las demoras en las respuestas por daños en los artefactos.