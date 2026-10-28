Fuerza Rionegrina y Federal presentó las afiliaciones y avanzó hacia su reconocimiento definitivo

El partido político presentó las afiliaciones necesarias y se encamina a obtener la habilitación para participar en elecciones en Río Negro.

Fuerza Rionegrina y Federal avanzó en su proceso de constitución partidaria con la presentación ante la Justicia Federal con competencia electoral de documentación correspondiente a 2.916 fichas de afiliación . La cifra supera en 454 el mínimo de 2.462 requerido para esta etapa y expresa el respaldo reunido por la agrupación para consolidarse como una nueva alternativa política en Río Negro .

La documentación fue presentada mediante dos escritos del apoderado partidario, Estanislao M. López , en el expediente correspondiente al padrón de afiliados . El primero detalla 2.636 afiliaciones distribuidas en 30 lotes, mientras que el complementario incorpora otras 280 , organizadas en tres lotes adicionales.

Cada lote cuenta con su respectiva planilla, número identificatorio y código de seguridad para su control. Los escritos también contemplan las fichas suscritas y certificadas , junto con las copias de los documentos de identidad correspondientes.

Este avance da continuidad al proceso iniciado con el reconocimiento provisorio obtenido el 18 de septiembre. A partir de esa instancia, la agrupación quedó habilitada para acreditar las afiliaciones necesarias para avanzar hacia su personería definitiva.

El procedimiento está previsto en el artículo 7 bis de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos 23.298, que exige a las agrupaciones en formación acreditar, dentro de un plazo de 150 días, un número de afiliados equivalente al cuatro por mil del padrón electoral del distrito, con el límite establecido por la norma. En este caso, el piso informado para Fuerza Rionegrina y Federal es de 2.462 afiliaciones.

Todos los requisitos para participar de elecciones

La presentación permite someter la documentación al control de la Justicia Electoral, que deberá verificar el cumplimiento de los requisitos y determinar la cantidad de afiliaciones computables. El volumen presentado se encuentra un 18,4% por encima del mínimo requerido.

Además de acreditar las afiliaciones, la legislación exige realizar elecciones internas para constituir las autoridades definitivas del partido dentro del plazo de 180 días. La obtención de la personería definitiva depende del cumplimiento de esos requisitos y de la correspondiente resolución judicial.

Con esta presentación, Fuerza Rionegrina y Federal concreta un nuevo paso en su organización institucional y avanza en el objetivo de transformar el acompañamiento ciudadano en una fuerza política con reconocimiento definitivo en Río Negro.