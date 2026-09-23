Fuerza Rionegrina y Federal aceleró su armado: reunió más de 3.000 afiliaciones en un día

El espacio, que busca consolidarse como partido en Río Negro, superó en 24 horas el mínimo de afiliaciones exigido por la Justicia Federal.

Fuerza Rionegrina y Federal dio un fuerte impulso a su armado político en Río Negro. En apenas 24 horas, el espacio aseguró haber reunido más de 3.000 fichas de afiliación , una cifra que supera el mínimo de 2.462 establecido por la Justicia Federal Electoral.

El dato fue confirmado por el presidente de la agrupación, Fernando Valenzuela , quien destacó la convocatoria alcanzada durante la jornada de afiliaciones.

La fuerza obtuvo el reconocimiento provisorio de la Justicia Federal el viernes 18 de septiembre , a través de una resolución firmada por el juez federal subrogante Gustavo Villanueva .

A partir de esa decisión, el espacio cuenta con 150 días para acreditar las 2.462 afiliaciones necesarias para avanzar en el proceso de organización partidaria. Las fichas reunidas ahora deberán ser remitidas al Juzgado Federal de Viedma para su control y registración.

La agrupación ya había atravesado una instancia previa en la que presentó 3.328 adhesiones para obtener el reconocimiento provisorio. La nueva campaña corresponde a una etapa diferente del trámite.

El operativo se extendió por el Alto Valle

La campaña de afiliaciones se desarrolló en distintas localidades donde la fuerza cuenta con espacios de encuentro y organización.

Según explicó Valenzuela, el despliegue alcanzó desde Catriel hasta General Roca, con Cinco Saltos como uno de los principales puntos de convocatoria.

“Para nosotros es un orgullo. Es una movilización de gente que quiere tener una opción diferente”, sostuvo el dirigente desde la sede central de Cinco Saltos.

En esa ciudad también estuvo presente Ernesto Inal, vicepresidente de Fuerza Neuquina y Federal y oriundo de Cinco Saltos.

Qué dijeron sobre los nuevos afiliados

Valenzuela aseguró que la convocatoria no quedó limitada al sector petrolero o sindical y sostuvo que participaron vecinos de distintos ámbitos.

“Entre quienes se afiliaron hay trabajadores vinculados a la actividad petrolera, pero la gran mayoría son vecinos cansados de ser dejados de lado por la política tradicional”, afirmó.

El dirigente también señaló que algunos vecinos del Alto Valle concurrieron al correo para gestionar su desafiliación de otras fuerzas políticas y anticipó que podrían incorporarse próximamente al nuevo espacio.

Los próximos pasos para convertirse en partido

Una vez que las afiliaciones sean controladas y registradas, Fuerza Rionegrina y Federal podrá avanzar hacia la siguiente instancia de su organización.

La normativa establece además la presentación de los libros partidarios dentro de los 60 días y la realización de las primeras elecciones internas en un plazo de 180 días.

Esas internas permitirán conformar las autoridades definitivas de la fuerza, que actualmente tiene una Junta Promotora encabezada por Fernando Valenzuela.

El espacio está vinculado al armado político impulsado por Marcelo Rucci y toma como antecedente a Fuerza Neuquina y Federal, que ya logró constituirse como partido en la vecina provincia de Neuquén. "Venimos de una organización sindical y sabemos cómo organizarnos y administrar recursos en beneficio de los trabajadores y sus familias. También contamos con la experiencia de gestión de Marcelo Rucci al frente del municipio de Rincón de los Sauces, donde le cambió la cara a un pueblo que estaba abandonado", detalló

Con las más de 3.000 afiliaciones reunidas en la primera jornada, la agrupación buscará ahora completar las distintas instancias administrativas y avanzar hacia su personería definitiva en Río Negro.