Denunció al ex de su hija por hechos de violencia de género, pero ella lo contradijo

La mujer aclaró que no estaba de acuerdo con la acusación y que no quería medidas de resguardo. "Ya le dije a mi papá", declaró. La causa seguirá en la Justicia de Familia.

El Juzgado de Paz de Cinco Saltos intervino en la denuncia presentada por un hombre, en al que afirmó que su hija sufría violencia de parte del ex. Pero ella contradijo al padre.

Un hombre denunció a la ex pareja de su hija por violencia de género y pidió que se dictaran medidas para resguardarla. La presentación la realizó a principios de este mes en una comisaría de Cinco Saltos , y fue derivada al Juzgado de Paz local, dado que los hechos descriptos están contemplados en la Ley 3040, que regula la “Protección Integral contra la Violencia en el ámbito de las Relaciones Familiares”.

Al darle continuidad al trámite, el juez de Paz Subrogante Mariano Larrasolo convocó a la víctima a una audiencia que se realizó pocos días después. Pero la mujer contradijo lo que dijo el padre, y aclaró que “de forma categórica” que no quería la adopción de medidas cautelares.

"No quiero realizar denuncia, nunca fue mi intención, ya le dije a mi papá, por lo que no quiero que se disponga ningún tipo de medidas de protección...", expresó la supuesta víctima en su declaración.

Una mujer de Cinco Saltos acusó a su pareja de someterla a graves hechos de violencia. El hombre fue condenado en una causa en la que también le sumaron agresiones que cometió en el hospital. Archivo

A raíz de la postura manifestada por la mujer, el magistrado no dispuso acciones de resguardo, aunque ordenó trasladar el expediente al Juzgado de Familia de Cipolletti para que analice el estado de situación y determine la continuidad del expediente.

Lo fundamentó ante la “eventualidad de que la problemática familiar expuesta por la denunciante en el proceso se continúe en el tiempo y a fin de la debida evaluación de riesgo”. Sostuvo que se debía aplicar un “abordaje interinstitucional e interdisciplinario” y considerar “el grado de riesgo, garantizando la seguridad, el bienestar y la prevención de la violencia, a través de la tutela judicial efectiva”.

Le informó al denunciante y a su hija que para darle continuidad al proceso en esa instancia deberá contar de manera obligada con el asesoramiento de un abogado particular, y en caso de falta de recursos podrán requerir la asistencia legal gratuita en la Defensoría de Pobres y Ausentes de la localidad.