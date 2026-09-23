Confirmado: El cadáver encontrado cerca del cementerio de Lamarque era de Kevin Hernández

Lo informó este miércoles la familia del joven y sus asesores legales en una conferencia de prensa. Aún no se determinaron las causas del fallecimiento.

Kevin Hernández desapareció el 22 de febrero en Lamarque. Su cuerpo fue encontrado cerca del cementerio.

El cuerpo en avanzado estado de descomposición hallado en un canal cercano al cementerio de Lamarque , en el Valle Medio rionegrino, pertenecen a Kevin Hernández , el joven 26 años de edad que desapareció en extrañas circunstancias el 22 de febrero de este año.

La confirmación se conoció este miércoles, durante una conferencia de prensa realizada este miércoles en el Centro Cultural de Lamarque, en la que participaron familiares y representantes legales de la familia de Hernández. Entre ellos participaron María Ayala, madre de Kevin y Luz Núñez, pareja del joven, junto a los abogados Sergio Heredia y Leandro Aparicio.

El hallazgo del cadáver se produjo el 9 de septiembre último en inmediaciones al cementerio, en un sector que ya había recorrido durante los rastrillajes organizados en la búsqueda del muchacho. Si bien se corrobora la identidad, falta determinar la causas de la muerte, información que brindará la autopsia y otras pericias requeridas.

Un enorme despliegue de autoridades judiciales y policías se realizó el miércoles en el cementerio de Lamarque. Hoy Valle Medio

La posibilidad de que se tratase de Kevin fue señalada desde el momento en que se encontraron los restos y un motivo abonaba la teoría: coincidía el calzado y las prendas de vestir.

“Puede haber una coincidencia. No es determinante, pero hay una gran posibilidad”, sostuvo Sergio Heredia en una entrevista radial realizada días atrás. Asimismo, indicó que el estado de degradación en el que fueron hallados los restos óseos resulta compatible con el tiempo transcurrido desde su desaparición, aunque insistió en que la confirmación definitiva dependerá del análisis de ADN y las pericias correspondientes.

Cuestionamientos a los rastrillajes previos

Un aspecto central expresado por el abogado fue el lugar donde se produjo el procedimiento: una zona ubicada detrás del cementerio de Lamarque y a solo cinco cuadras del domicilio de la madre de la víctima. Heredia cuestionó la eficacia de los operativos iniciales si se confirma que el cuerpo estuvo en ese sitio todo este tiempo.

“Se ha rastrillado, si hoy encontramos un cuerpo atrás de un cementerio, a cinco cuadras del domicilio de la víctima, después de tantos meses, algo mal se hizo”, afirmó el abogado.

Por otro lado, el letrado pidió frenar las especulaciones que comenzaron a circular tras el hallazgo, en particular los rumores sobre un supuesto suicidio o la presencia de un cuerpo colgado. “Vamos a analizar, vamos a ver pruebas, vamos a ver la autopsia, vamos a ver todo”, manifestó.

Exigencia de justicia y viaje a Lamarque

Desde el inicio de la causa, la querella sostuvo diversas hipótesis y aportó testimonios a la Justicia. En ese sentido, Heredia dejó claro que un resultado positivo en la identificación reconfigurará la causa judicial para determinar responsabilidades penales.

“Si es Kevin, aparece una prueba. Entonces se tiene que hacer justicia”, expresó el representante legal, quien también recordó su labor en otros casos de impacto regional como las búsquedas de Sergio Ávalos y Daniel Solano.