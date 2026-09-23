Almohadones que abrazan: la jornada solidaria que le pone nombre y forma al acompañamiento en Fernández Oro.

Hay objetos que dejan de serlo en cuanto alguien les pone una historia adentro. Eso pasa con los almohadones de "PodeRosas". Una historia que une mujeres.

Para entender el camino y el significado de los almohadones que realizan desde " PodeRosa " hay que trasladarse al 2021. Allí, hay una acción clave para todo lo que vino después. Empatía, compañerismo, respeto y contención son algunos de los valores que relucen en esta historia.

Consultadas sobre el inicio, Alejandra Ule relata en diálogo con LM Cipolletti que todo comenzó mientras ella terminaba su tratamiento de quimioterapia en el COI cuando una de sus vecinas, Patricia Caro, golpeó su puerta. Ella estaba organizando una actividad por el "Octubre Rosa" en Fernández Oro y quería saber qué podía necesitar, de verdad, una paciente oncológica.

Alejandra relata que venía, casi sin darse cuenta, mirando un tipo de almohadón que le había llamado la atención: después de la mastectomía, sin ese pecho que durante años acompañó cada postura al dormir, las noches se habían vuelto incómodas. El cuerpo no sabía bien dónde apoyar el brazo, dónde descansar el peso. Le contó la idea a Patricia, le mandó la información que había juntado, y ese año se cosieron los primeros almohadones terapéuticos de la historia del grupo.

Con completa honestidad recuerda que "el primer año no salieron". El diseño no cerraba pero había algo que sí había resultado: la experiencia de coser juntas, de pensar en otras. Eso fue "la semilla de lo que vino después".

La historia tuvo su curso y se mantiene hoy camino a la sexta maratón. Con el grupo, y con la ayuda fundamental de su cuñada —costurera de oficio, la que le dio forma real al proyecto— rehicieron el molde desde cero. Ajustaron curvas, tamaño, la caída exacta debajo de la axila. Ese primer molde, guardado con el cuidado de quien sabe que ahí hay algo valioso, es el mismo que hoy se sigue usando para confeccionar cada uno de los almohadones.

Un almohadón que dice lo que a veces no se puede expresar

Con los años, el grupo fue descubriendo que ese pequeño almohadón hacía mucho más de lo que habían imaginado en un principio. No es solo para mujeres: también acompaña a hombres que atraviesan cáncer de próstata, que lo usan entre las piernas para aliviar la presión de otros tratamientos. Ayuda a amortiguar el roce del cinturón de seguridad sobre cicatrices que, aunque hayan pasado los años, todavía duelen —a veces hasta el clima las despierta—. Sirve de apoyo para el cuello cuando hay que pasar mucho tiempo acostada. Y para quienes duermen de costado, evita que el peso del brazo caiga entero sobre el pecho operado, esa tensión silenciosa que termina doliendo sin que una sepa bien por qué.

Pero hay un detalle en el diseño que resume, mejor que cualquier otro, la sensibilidad con la que está pensado este proyecto: cada almohadón tiene dos caras: una lisa y una estampada.

No es una decisión estética. Es un lenguaje. Hay días en que una paciente no tiene ganas de hablar, no tiene ni siquiera ganas de explicar por qué. Y no debería tener que hacerlo. Si ese día apoya el almohadón del lado liso, le está diciendo a su familia, sin decir una palabra, que necesita silencio, espacio, estar tranquila. Si lo apoya del lado estampado —con sus flores, sus colores— está diciendo lo contrario: hoy tengo ganas de charlar, de tomar unos mates, de que se sienten a mi lado. Un objeto que permite decir lo que cuesta poner en palabras. Pocas cosas resumen mejor lo que significa acompañar.

Lo que no tiene precio

En 2025, "Poderosas" confeccionó 295 almohadones. Es el número más alto en la historia del proyecto, y detrás de esa cifra hay jornadas enteras a pulmón, telas donadas, manos que se turnaron en las máquinas, tardes de costura que a veces se estiraron mucho más de lo previsto.

Cada almohadón terminado no se queda esperando en un depósito: viaja. Al COI, a Leben Salud, a los espacios de quimioterapia y radioterapia. Cruza a Centenario, a Roca, a Neuquén. Y casi siempre llega de la misma manera entrañable: las propias integrantes de Poderosa, muchas de ellas todavía en control médico, aprovechan sus propios turnos para llevar almohadones. "Yo el 10 tengo turno con mi oncólogo, ¿quién me quiere acompañar a llevar los almohadones?", cuenta Alejandra que se preguntan entre ellas. Y así, entre turno y turno, se arma una red silenciosa de entregas, y así, poco a poco, cada almohadón encuentra a la persona que lo necesita.

Alejandra no disimula la emoción cuando habla de ese momento. Dice que entregar un almohadón a alguien que está transitando la enfermedad "no tiene precio": ni el abrazo que llega después, ni la mirada, ni la gratitud. En cada almohadón viaja también un mensaje que va más allá de lo físico: que el camino es duro, pero se puede. Que no hay que rendirse. Y, muchas veces, ese gesto despierta algo más en quien lo recibe o en quien lo hace: las ganas de hacerse ese control pendiente, de no postergarlo más. Porque, como dice Alejandra, un control a tiempo no evita la enfermedad, pero sí puede hacer que el camino sea mucho más liviano.

Una sexta edición

El sábado 26 de septiembre se realizará una jornada solidaria de acompañamiento para pacientes oncológicas donde cada almohadón representa un gesto de cariño, contención y esperanza. Se invita a sumarse a instituciones, comercios, organizaciones y a toda la comunidad. Comenzará a las 14 horas en el SUM del Loteo Social 1de Fernández Oro y se extenderá hasta las 19 horas, aproximadamente.

Se solicita la donación o aporte de:

Telas de algodón (lisas y estampadas).

Vellón siliconado.

Materiales para costura.

Tiempo y manos para confeccionar

Los teléfonos de contacto son: 299 419-8627 o 299 597-0959. Se insta a quienes tengan la posibilidad de asistir con la máquina de coser,lo hagan ya que contarán con el espacio y eso permitirá agilizar el proceso de producción. El objetivo es, además, acompañar a quienes asistan a este tipo de actividades por primera vez.