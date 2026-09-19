Feria de artesanos, Animacom, Batalla de Aura, fútbol: qué más habrá este finde en Fernández Oro

Los festejos por la llegada de la Primavera y el Día del Estudiante en la vecina ciudad. Sábado, domingo y lunes, a pleno.

El Parque Central de Oro vivirá una gran fiesta de sábado a lunes. Foto ilustrativa de archivo.

La vecina ciudad de Fernández Oro vivirá un fin de semana cargado de propuestas culturales, deportivas y recreativas para dar la bienvenida a la estación más esperada del año.

Desde este sábado hasta el lunes , vecinos y visitantes podrán disfrutar de una variada agenda pensada para todas las edades y para compartir plenamente en comunidad.

Las actividades comenzarán a desplegarse en distintos puntos estratégicos de la localidad, combinando tradición, cultura urbana y festejos al aire libre.

El puntapié inicial de la agenda primaveral lo dará el comercio local y el paseo familiar por excelencia.

Ferias Orenses: Estará habilitada de 08:00 a 20:00 en el emblemático Predio Ferrocarril, ofreciendo productos artesanales, gastronomía y emprendimientos locales durante todo el día.

Domingo 20: Una jornada cargada de tradición, juego y cultura urbana

El domingo concentrará la mayor cantidad de eventos repartidos entre el Parque Central y el Anfiteatro Municipal.

Torneo de Tejo: De 10:00 a 14:00 en el Parque Central , un clásico para disfrutar en familia y con los adultos mayores.

De en el , un clásico para disfrutar en familia y con los adultos mayores. Barrileteada Familiar: De 14:00 a 18:00 en el Parque Central , ideal para vestir el cielo orense de colores.

Ferias Orenses: Nuevamente abierta de 08:00 a 20:00 en el Predio Ferrocarril .

Batallas de Aura: A las 17:00 en el Anfiteatro Municipal .

Batalla de Freestyle: A las 18:30 en el Anfiteatro Municipal, reuniendo a los mejores talentos de la rima improvisada.

Lunes 21: Gran festejo del Día del Estudiante

El cierre de las celebraciones estará dedicado especialmente a los más jóvenes para celebrar su día y el inicio formal de la primavera.

Día del Estudiante + Primavera: De 14:00 a 19:00 en el Complejo La Masía, con torneos de fútbol incluidos. Exclusivo para jóvenes de 13 a 19 años.

Lo que tenés que saber sobre las actividades y torneos que habrá durante la jornada

Torneos deportivos y concursos (Inscripciones en el predio La Masía de 13:00 a 13:30 hs)

Fútbol 7 : Dos categorías (1° a 3° año y 4° a 6° año).

: Dos categorías (1° a 3° año y 4° a 6° año). Vóley : Categoría libre.• Fútbol tenis, Duatlón, Cinchada y Truco.• Concursos de habilidad en fútbol y vóley

: Categoría libre.• Fútbol tenis, Duatlón, Cinchada y Truco.• Concursos de habilidad en fútbol y vóley Concurso de vestuario original : ¡Premio de desayuno/merienda para todo el curso!

: ¡Premio de desayuno/merienda para todo el curso! Sector de juegos libres y recreación : Ping pong, metegol, jenga, tejo, ajedrez, cartas y espacio para fotos y arte.

: Ping pong, metegol, jenga, tejo, ajedrez, cartas y espacio para fotos y arte. Música en vivo y micrófono abierto .

. Además, podés compartir tu playlist de Spotify para escucharla durante el evento.

Con tres días y un montón de propuestas, Fernández Oro promete una verdadera fiesta comunitaria para renovar energías y celebrar la llegada de la primavera al aire libre.