Feria de artesanos, Animacom, Batalla de Aura, fútbol: qué más habrá este finde en Fernández Oro
Los festejos por la llegada de la Primavera y el Día del Estudiante en la vecina ciudad. Sábado, domingo y lunes, a pleno.
La vecina ciudad de Fernández Oro vivirá un fin de semana cargado de propuestas culturales, deportivas y recreativas para dar la bienvenida a la estación más esperada del año.
Desde este sábado hasta el lunes, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una variada agenda pensada para todas las edades y para compartir plenamente en comunidad.
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Las actividades comenzarán a desplegarse en distintos puntos estratégicos de la localidad, combinando tradición, cultura urbana y festejos al aire libre.
El puntapié inicial de la agenda primaveral lo dará el comercio local y el paseo familiar por excelencia.
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Ferias Orenses: Estará habilitada de 08:00 a 20:00 en el emblemático Predio Ferrocarril, ofreciendo productos artesanales, gastronomía y emprendimientos locales durante todo el día.
Domingo 20: Una jornada cargada de tradición, juego y cultura urbana
El domingo concentrará la mayor cantidad de eventos repartidos entre el Parque Central y el Anfiteatro Municipal.
- Torneo de Tejo: De 10:00 a 14:00 en el Parque Central, un clásico para disfrutar en familia y con los adultos mayores.
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Barrileteada Familiar: De 14:00 a 18:00 en el Parque Central, ideal para vestir el cielo orense de colores.
Ferias Orenses: Nuevamente abierta de 08:00 a 20:00 en el Predio Ferrocarril.
Batallas de Aura: A las 17:00 en el Anfiteatro Municipal.
- Batalla de Freestyle: A las 18:30 en el Anfiteatro Municipal, reuniendo a los mejores talentos de la rima improvisada.
Lunes 21: Gran festejo del Día del Estudiante
El cierre de las celebraciones estará dedicado especialmente a los más jóvenes para celebrar su día y el inicio formal de la primavera.
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Día del Estudiante + Primavera: De 14:00 a 19:00 en el Complejo La Masía, con torneos de fútbol incluidos. Exclusivo para jóvenes de 13 a 19 años.
Lo que tenés que saber sobre las actividades y torneos que habrá durante la jornada
Torneos deportivos y concursos (Inscripciones en el predio La Masía de 13:00 a 13:30 hs)
- Fútbol 7: Dos categorías (1° a 3° año y 4° a 6° año).
- Vóley: Categoría libre.• Fútbol tenis, Duatlón, Cinchada y Truco.• Concursos de habilidad en fútbol y vóley
- Concurso de vestuario original: ¡Premio de desayuno/merienda para todo el curso!
- Sector de juegos libres y recreación: Ping pong, metegol, jenga, tejo, ajedrez, cartas y espacio para fotos y arte.
- Música en vivo y micrófono abierto.
- Además, podés compartir tu playlist de Spotify para escucharla durante el evento.
Con tres días y un montón de propuestas, Fernández Oro promete una verdadera fiesta comunitaria para renovar energías y celebrar la llegada de la primavera al aire libre.
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