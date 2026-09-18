Alerta por fuertes tormentas y crecidas de ríos en la región: qué medidas se tomaron

Para hacer frente al fenómeno climático, el organismo técnico de la AIC decidió tomar recaudos con anticipación. Los detalles.

Los embalses están cerca del límite. Región en alerta.

Ante el inminente ingreso de un sistema frontal con fuertes lluvias y precipitaciones en la cordillera , la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas ( AIC ) resolvió incrementar las erogaciones de agua en la cuenca del río Neuquén para liberar capacidad en los embalses y mitigar el impacto de las crecidas previstas para la próxima semana.

Para hacer frente a las tormentas, el organismo técnico decidió tomar recaudos con anticipación . El complejo Cerros Colorados se encuentra operando al límite de sus caudales normales: el embalse Los Barreales está a solo un metro de su capacidad máxima, mientras que Mari Menuco se ubica a apenas nueve centímetros.

Con el fin de evitar riesgos por el repentino flujo de agua proveniente de las pendientes cordilleranas, se decidió erogar un volumen mayor de agua para hacer espacio. De este modo, desde el dique compensador El Chañar , que operaba a un ritmo de 280 m³/seg, la liberación aumentó a 400 m³/seg y alcanzará los 500 m³/seg , representando un aumento cercano al 80% en su erogación habitual.

Las erogaciones preventivas impactarán directamente en los cauces del río Neuquén y el río Negro:

Río Neuquén: registrará un incremento sustancial aguas abajo de la presa compensadora.

Río Negro: se prevé que su caudal ascienda a partir de las próximas horas hasta alcanzar un volumen aproximado de 850 m³/seg .

Río Limay: dado que los embalses de su cuenca mantienen buen margen de absorción, el caudal se sostendrá de forma normal en torno a los 330 m³/seg a la altura de Arroyito.

El pronóstico del tiempo para la cordillera y la región

Según informó la AIC, el frente de tormenta proveniente del océano Pacífico ingresará hacia la noche del sábado 19 de septiembre. Las primeras señales se manifestarán con un incremento en la velocidad del viento y lluvias moderadas en las nacientes de las cuencas de los ríos Limay, Collón Cura, Neuquén y Colorado.

Pablo Fica, referentes de Guardianes del Río también realizó una advertencia desde su cuenta de Instagram:

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El panorama meteorológico se complicará a partir del martes 22, cuando se intensifiquen las lluvias abundantes, nevadas intensas y ráfagas de viento, lo que acelerará el escurrimiento hacia los principales cauces de la provincia.