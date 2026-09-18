La toma que se anticipó a otra toma: el trasfondo de una usurpación en el Alto Valle

Para evitar que un grupo externo al barrio se apropiara de un terreno fiscal, un grupo de vecinos del barrio Mosconi decidió avanzar con la toma de un descampado del sector. Así comenzó la usurpación de tierras que ya cumplió una semana en el Alto Valle.

La medida, que se mantiene mediante guardias rotativas, nació como una acción ante la llegada de personas ajenas a la zona que pretendían delimitar e instalarse en el lugar, según afirmaron los vecinos. En el lugar exigen al Municipio de General Roca una respuesta a la demanda habitacional. La ocupación lleva más de una semana, pero no está consolidada.

El conflicto se desató cuando los residentes del sector observaron movimientos en el predio. Según explicaron las familias manifestantes, el grupo externo contaba con información previa sobre las tierras fiscales y buscaba cercar la parcela antes de cualquier intervención o adjudicación oficial.

Tensión y guardia en la toma

Alicia Raimán, una de las vecinas que encabeza la protesta, relató el origen de la decisión comunitaria. "El viernes (11) a la tarde se hizo presente un grupo de familias de las cuales cercaron un sector del barrio en donde hay como un descampado. Son unos vecinos que sabemos que no son del barrio. Ellos tenían el dato del municipio de las tierras fiscales y sabían que esos terrenos se iban a dar", sostuvo.

Frente a esta situación, los residentes históricos resolvieron organizarse para defender la posibilidad de acceder a un lote social. "Con los vecinos de acá nos juntamos, nos reunimos y nos pareció totalmente injusto. Tomamos la decisión de tomar los terrenos porque sabíamos que si no, terminamos perdiendo otra vez como ya nos ha pasado varias veces", afirmó Raimán a AN Roca.

La tensión escaló durante el sábado a las 17, cuando los primeros ocupantes regresaron al sitio e increparon a los vecinos del barrio. "Entraron en una discusión. Quisieron atacar a las familias que habían tomado estos terrenos, familias que son del barrio. Llegó la Policía y les solicitó a ellos que se fueran porque nosotros nos habíamos quedado del día anterior. Se fueron enojados y nos dijeron que iban a volver, pero hasta ahora por suerte no pasó nada de eso", detalló.

Relevamiento y reclamo al Municipio de General Roca

Existe un contrapunto respecto a la cantidad de personas instaladas. Mientras desde el Municipio trascendió que se trata de una veintena de ocupantes, las familias organizadas aseguran que la cifra es más del doble.

"Somos 43 familias. Nosotros tenemos un relevamiento interno que hicimos para ver cuántas familias somos en total y tenemos las planillas en donde cada uno puso sus datos. Hay familias que tienen hijos con discapacidad también y somos familias que venimos hace años esperando una tierra", precisó Raimán.

Aunque el sábado se hicieron presentes una fiscal y el abogado del municipio para iniciar un relevamiento social y pedir un margen de tiempo hasta el lunes, los manifestantes afirman que las autoridades no volvieron a tomar contacto. "Nos dijeron que nos iban a dar una respuesta y que se iban a hacer presentes el lunes, pero nunca pasó eso. A la toma no llegó nadie del municipio a querer hablar con nosotros o a dialogar acerca de lo que estamos pasando", cuestionó la vocera.

Actualmente, el grupo permanece en el loteo expuesto a las inclemencias climáticas, organizando turnos de custodia para mantener el reclamo sin abandonar sus empleos. "Nos vamos turnando porque somos familias que tenemos trabajo y responsabilidades que cumplir. Sabemos que si nos vamos, perdemos. La idea es quedarnos hasta que nos den un terreno. En mi caso estoy anotada desde el 2019; hoy me veo obligada a hacer esto porque si no lo hago, nunca tuve respuesta", concluyó.