La repavimentación abarca 180 kilómetros y busca mejorar la conexión entre el Alto Valle y la Región Sur. El avance ya supera el 75% en uno de los tramos.

Alberto Weretilneck mostró cómo avanzan las rutas 6 y 8: cuándo estarán listas y qué falta para terminarlas.

La transformación de dos rutas estratégicas de Río Negro ya entró en una etapa decisiva. El gobernador Alberto Weretilneck recorrió los trabajos de repavimentación de las rutas provinciales 6 y 8 y destacó la magnitud de una obra que apunta a cambiar la circulación entre el Alto Valle y la Región Sur.

El proyecto contempla la intervención integral de 180 kilómetros y suma trabajos de señalización, iluminación, alcantarillado y mejoras en las banquinas. Desde la Provincia remarcaron que el corredor será clave para el movimiento de trabajadores, familias y de la producción.

Durante la recorrida, Weretilneck destacó que se trata de “la obra vial más importante que estamos haciendo desde la Provincia” y aseguró que las rutas se convertirán en “las mejores rutas de Río Negro”.

Actualmente, las tareas se concentran principalmente en las banquinas, donde se colocan nuevos alambrados, se ejecutan trabajos de alcantarillado y se instala la señalización correspondiente.

El avance de la repavimentación es diferente según cada sector. El tramo que va desde el empalme de la Ruta Provincial 68 hasta La Esperanza ya supera el 75%, mientras que el sector comprendido entre la Ruta Nacional 22 y el empalme con la RP 68 supera el 46%.

Una obra que apunta al desarrollo productivo

La intervención no se limita a mejorar el estado de la calzada. El proyecto también contempla sistemas de iluminación y pavimentación de banquinas en sectores puntuales donde existe mayor tránsito.

Las rutas 6 y 8 conforman un corredor estratégico para vincular distintas zonas de la provincia y favorecer el traslado de la producción, además de acompañar el crecimiento de actividades energéticas, mineras y turísticas.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que la obra permitirá reforzar la integración entre el Alto Valle y la Región Sur y mejorar las condiciones de seguridad para quienes utilizan diariamente estas trazas.

El objetivo: una conexión más segura

“Seguimos mejorando y cuidando nuestras rutas”, sostuvo Weretilneck durante la recorrida.

El gobernador también planteó como objetivo avanzar hacia una provincia más integrada y mejor conectada, con infraestructura que acompañe el crecimiento productivo y genere mejores condiciones para la circulación.

RÍO NEGRO CONSTRUYE



Las Rutas 6 y 8 son la obra vial más importante que estamos haciendo en la provincia.



Por este corredor circulan trabajadores, familias y nuestra producción. Y cada vez va a ser más importante para el desarrollo energético, minero y productivo de Río Negro.… pic.twitter.com/KZRCagsCAo — Alberto Weretilneck (@Weretilneck) September 16, 2026

La repavimentación de las rutas 6 y 8 forma parte de un plan vial de gran escala para Río Negro. En agosto, se había informado que la intervención de los 180 kilómetros avanzaba de acuerdo con lo previsto y que la finalización estaba proyectada para comienzos de 2027.