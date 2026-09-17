Búsqueda del cartero desaparecido: Un video que le dejó a la madre genera más desazón

La filmación, que tendría un mensaje inquietante, la encontraron en un teléfono que dejó Cristian Molina. La policía sigue efectuando rastrillajes en la zona norte de la ciudad.

La Policía busca a Cristian Molina y realiza intensos rastrillajes en la zona rural al norte de la ciudad, donde cámaras de seguridad lo captan por última vez.

Continúa la búsqueda de Cristina Molina , el cartero cipoleño que el último domingo salió de su casa de las 1200 Viviendas , y no se supo más nada de él. Su mamá, con quien vive, denunció su desaparición el lunes en la Subcomisaría 79 , desde donde se puso en marcha el operativo de búsqueda.

Los primeros datos aportados por la madre indican que el hombre de 44 años, que estaba separado de su pareja con quien tiene una niña pequeña, había evidenciado actitudes que no eran comunes en él, que hacen suponer que atravesaba un cuadro depresivo.

El jueves, día en que se ausentó, le mandó un mensaje a jefe, en el correo Andreani, comunicándole que no iba a trabajar porque se sentía mal. Eso llamó la atención, porque no era de faltar así no estuviera en optimo estado de salud. Lo mismo hizo el viernes, no asistió a su empleo.

Cristian Molina, el empleado de Andreani al que busca todo Cipolletti.

Junto con la descripción de ese comportamiento, corroborado por compañeros de trabajo, la madre contó que dejó un celular que le había otorgado la empresa (porque el suyo había sido secuestrado), donde grabó un video, cuyo contenido no fue precisado. Aunque según se pudo averiguar, da pistas que se pueden interpretar como un mensaje de despedida. Ese material está en poder del Ministerio Público Fiscal y forma parte de los indicios que acumula la causa.

Allanamiento y secuestros

Por otra parte, LMCipolletti pudo confirmar que hace unas dos semanas Molina fue objeto de un allanamiento en el que le secuestraron dispositivos electrónicos. Entre ellos una computadora y su celular. Por ese motivo Andreani le había proporcionado otro teléfono. Esos elementos serán peritados para determinar si contienen elementos incriminatorios. La causa del operativo tiene relación con una investigación a cargo de la fiscalía local. Se informó que no está vinculada a posibles hechos contra la propiedad, sino a un delito más complejo.

El rastro que se pierde y una hipótesis

El subcomisario Martín Salvatierra, jefe de la Unidad 79, informó que la madre de Molina hizo la denuncia por su desaparición el lunes en horas de la tarde, y que desde ese momento comenzaron a trabajar en su búsqueda.

Entre las primeras medidas tomadas, recabaron cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, y las imágenes muestran al vecino ese domingo caminando por la calle Turrín hacia el oeste. Por último, a las 18:53, lo captan en la circunvalación Humberto Illia y Primeros Pobladores.

Sobre la base de esa información desplegaron rastrillajes en ese sector con la colaboración de perros de la Sección Canes de la fuerza, entrenados en la búsqueda de personas. Los animales detectaron rastros de él en ese lugar. Sin embargo, luego lo pierden. Ese extravío hace suponer que pudo haber abordado un vehículo.

Rastrillajes y videos

La búsqueda policial, en la que participan efectivos de distintas unidades, se centralizó en principio en la esquina donde las cámaras de video lo registran por última vez, pero al no obtener novedades la ampliaron al área rural inmediata. Rastrillaron chacras, acequias, canales y descampados y avanzaron hacia las vías del ferrocarril que conducen a Ferri y la zona cercana a ese barrio. También recorrieron los barrios Costa Sur y Norte, donde tendría conocidos.

Salvatierra indicó que la tarea de campo continuará durante este jueves. Además, un oficial se abocará a seguir explorando imágenes de cámaras de seguridad, y con ese fin se iba a instalar en el centro de monitoreo del sistema 911.