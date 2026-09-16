Alarma por ataques a piedrazos en la Ruta 22: "Así te revientan el parabrisas"

Un nuevo hecho de inseguridad vial sobre la Ruta Nacional 22 genera preocupación entre los camioneros y transportistas de toda la región.

Un nuevo hecho de inseguridad vial sobre la Ruta Nacional 22 generó preocupación en la comunidad de transportistas y en toda la región. Un camionero que circulaba a la altura de la subida de Chichinales , a la altura del kilómetro 1.115, sufrió un violento ataque a piedrazos desde la vera de la calzada que le provocó serios destrozos en la unidad y lesiones a su acompañante.

A modo de advertencia para el resto de los conductores, el trabajador decidió subir el video a las redes sociales y a un grupo de Facebook de los transportistas. El episodio ocurrió mientras el chofer regresaba sin carga junto a un compañero con dirección a Río Colorado .

En pleno trayecto, fueron sorprendidos por proyectiles de gran tamaño arrojados hacia el vehículo. Una de las piedras impactó de lleno contra el parabrisas , mientras que otra golpeó la cabina del compañero.

Difusión en redes sociales y alerta en el sector

Tras el incidente, el chofer decidió grabar un video para mostrar las condiciones en las que quedó su vehículo y advertir a otros conductores. El registro audiovisual fue difundido en plataformas de transportistas y rápidamente se viralizó en la región.

"En Chichinales recién me reventaron el parabrisas con un piedrazo y a mi compañero le pegaron en la cabina. Tengan cuidado en la subida de Chichinales", manifestó el transportista, recordando el peligro constante para quienes acostumbran a detenerse o transitar a baja velocidad en esa zona.

La publicación generó la reacción de numerosos transportistas, quienes denunciaron que se trata de una modalidad que se reitera con frecuencia en distintos tramos del Alto Valle, como Villa Regina y Guerrico.

Una problemática constante

Los reclamos por ataques en la calzada no son nuevos. Uno de los sectores señalados históricamente como más críticos es el acceso oeste a Villa Regina, entre el barrio Nuevo y la intersección con la calle Pioneros.

En ese sector, señaló el portal local LCR automovilistas, camiones y colectivos de pasajeros han sufrido agresiones similares que terminaron con daños materiales e incluso personas lesionadas y hospitalizadas.

A pesar del malestar generalizado por la falta de controles efectivos y respuestas por parte de las autoridades en los puestos camineros, la escasez de denuncias formales dificulta la elaboración de estadísticas oficiales sobre este tipo de vandalismo nocturno. Por ello, los propios conductores continúan utilizando las redes sociales como red de alerta preventiva frente a la inacción en la ruta 22.