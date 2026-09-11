Choque en cadena sobre la Ruta 22: tres vehículos quedaron con importantes daños

El accidente ocurrió en un tramo de alto tránsito en dirección a Cipolletti. Personal policial y del Siarme participaron del operativo.

Tres vehículos protagonizaron un choque en cadena sobre Ruta 22 en General Roca mano a Cipolletti.

Un choque en cadena protagonizado por al menos tres vehículos generó preocupación este viernes por la tarde sobre la Ruta Nacional 22 , en General Roca . El siniestro ocurrió pasadas las 15, en dirección hacia Cipolletti.

La colisión se produjo a pocos metros de la intersección con la calle Humberto Canale, uno de los sectores de la ruta con circulación constante durante buena parte de la jornada. El impacto provocó importantes daños materiales en los automóviles involucrados.

Tras el episodio, personal policial acudió rápidamente al lugar para intervenir y establecer las circunstancias en las que se produjo la secuencia de impactos.

También se desplegó una ambulancia del servicio de emergencias Siarme, cuyos profesionales trabajaron en el sector para brindar asistencia preventiva y controlar el estado de salud de quienes viajaban en los vehículos involucrados.

Tres vehículos impactaron en un choque en cadena sobre Ruta 22. // Foto: gentileza AN Roca

Sin heridos de gravedad

De acuerdo con las primeras informaciones disponibles, el choque no habría provocado personas heridas de gravedad. Los ocupantes fueron evaluados preventivamente en el lugar, mientras los equipos de emergencia y seguridad desarrollaban las tareas correspondientes.

La violencia del impacto quedó reflejada en los daños que sufrieron los automóviles, aunque todavía no se informó oficialmente cómo ocurrió la primera colisión ni cuál fue el factor que desencadenó la posterior sucesión de impactos.

Luego del siniestro, los vehículos involucrados fueron retirados de la calzada y desplazados hacia la banquina. Esta maniobra permitió mantener habilitada la circulación sobre la Ruta 22, pese a la presencia de los equipos de emergencia.

El tránsito, por lo tanto, no permaneció interrumpido en ese tramo de la ruta, aunque los conductores que circulaban por la zona debieron prestar especial atención ante la presencia de policías, personal sanitario y vehículos afectados.

Por el momento, no trascendieron mayores detalles sobre las circunstancias del hecho ni sobre eventuales infracciones vinculadas con la conducción. Las autoridades deberán determinar mediante las actuaciones correspondientes cómo se desencadenó el choque en cadena.