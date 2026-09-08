Misterioso incidente vial: un amigo se llevó su moto luego de que chocara contra una camioneta

Ocurrió en el cruce de la Ruta 22 y Lisandro de la Torre. El motociclista sufrió una fractura expuesta en su pierna izquierda. El rodado apareció en un barrio cercano.

Una moto chocó contra una camioneta en el cruce de Ruta 22 y Linsando de la Torre. Lo cursioso es que un amigo del motociclista se llevó la moto siniestrada.

Un motociclista sufrió una fractura expuesta en una de sus piernas tras chocar de forma frontal contra una camioneta. El incidente vial se registró durante la mañana de este martes en el cruce de la Ruta Nacional 22 y la calle Lisandro de la Torre, uno de los principales accesos de Cipolletti que no tiene semáforo, y donde se han registrado innumerables accidentes.

Policías del Cuerpo de Seguridad Vial concurrieron al lugar, donde generó un notable embotellamiento de tránsito, que como es habitual era intenso.

Según se reconstruyó, la camioneta Ford Ranger perteneciente a una empresa iba por Lisandro de la Torre para tomar la Ruta 22 impactó contra la moto que transitaba en sentido contrario, desde el barrio Los Olmos, ubicado al sur de la senda asfáltica.

El oficial Principal Frank Rivas, jefe de la dependencia, informó que cuando llegó el personal se encontró con la camioneta siniestrada cruzada en medio de la ruta mientras que su conductor, un muchacho joven, auxiliaba al motociclista que sufrió una seria lesión en su pierna izquierda.

No dejó de llamar la atención para los efectivos que al momento de tomar intervención en el sucedo la moto no estaba. Sin embargo el mismo accidentado, que llevaba un casco protector, comentó que había pasado un amigo y se la había llevado, aunque el motivo es una incógnita.

Donde estaba la moto

Rivas indicó que posteriormente lograron ubicar el rodado en una vivienda de Los Olmos, por lo que estaban esperando recibirla para chequear su documentación y verificar en qué estado se encuentra.

En tanto que el conductor de la moto, a quien le diagnosticaron la fractura expuesta de los huesos de la pierna, luego de ser asistido en el lugar fue trasladado en una ambulancia el SIARME (Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencia).

Los efectivos de la fuerza realizaron distintos peritajes, como la toma de fotografías y medidas para sumar a la causa judicial que se inicia de rigor. También recopilarán las imágenes de las cámaras de seguridad del sistema 911 existente en el cruce, para determinar si hubo responsabilidades.

“Se me vino de frente”

El muchacho que manejaba la camioneta contó que él se dirigía para tomar la Ruta 22 cuando de repente se le apareció la moto y lo impactó en la zona del paragolpes izquierdo. "Se me vino de frente", describió con un gesto.

Visiblemente consternado, explicó que inmediatamente se bajó y auxilió al motociclista, dado que exponía una lesión seria en la zona del tobillo, con una importante pérdida de sangre, rastro que quedó en un enorme charco en el pavimento.

Precisó que logró frenarle la hemorragia mediante un torniquete, y que alcanzó a ver que se aproximó otra persona y se llevó la moto. “La verdad que no le presté atención, estaba más concentrado en ayudar al hombre”, sostuvo.

Además de la mancha de sangre en el sector del impacto quedó el casco del lesionado, una zapatilla y una gran cantidad de vidrios y trozos de plásticos.