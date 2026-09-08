CoctelerÍA: El arte de mezclar sabores con tecnología
El encuentro tiene como objetivo principal poner en valor el oficio del bartender e integrar la inteligencia artificial como una herramienta de apoyo clave para el desarrollo de la actividad.
La dirección de Capacitación y Empleo de la Municipalidad de Cipolletti presentó una propuesta participativa y original que busca transformar la manera de trabajar en el sector gastronómico local: la charla gratuita ''CoctelerÍA''.
Esta propuesta combina formación profesional, creatividad, innovación y oportunidades laborales para el ámbito emprendedor. La charla se realizará el martes 15 de septiembre de 18 a 20 horas en el Centro de Arte y Exposiciones Roberto Abel (Toschi y Tres Arroyos). Está dirigida a mayores de 18 años y no requiere inscripción previa.
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A través de una demostración práctica, se analizarán los elementos clave en la construcción de un cóctel:
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Destilado base y modificadores
Elementos dulces, ácidos y amargos
Ingredientes aromáticos, hielo y decoración
La función de cada componente y el impacto del ajuste de proporciones en el resultado final
Asimismo, se enseñarán técnicas de mise en place, la selección y uso de herramientas de coctelería, los métodos de elaboración y la organización del espacio de trabajo para lograr un servicio eficiente e higiénico. El propósito es mostrar el proceso integral, desde la idea creativa hasta el servicio de la bebida.
Aprender a gestionar una barra profesional
Aprenderás que un cóctel va más allá de una receta: se trata de tomar decisiones sobre equilibrio, temperatura, dilución, textura, aroma, presentación y experiencia del cliente.
Contenidos principales sobre coctelería
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Principios de equilibrio entre dulce, ácido, amargo, intensidad alcohólica y dilución.
Construcción e interpretación de recetas de autor y clásicas.
Técnicas de elaboración, manejo del hielo, temperatura, textura y presentación.
Cata y análisis sensorial para reconocer perfiles de sabor y correcciones.
Organización de la barra, preparación previa, uso de herramientas y dinámica de trabajo.
Coctelería de autor con ingredientes regionales y aprovechamiento responsable de insumos.
IA aplicada a la coctelería
Se presentará una introducción práctica al uso de herramientas para acompañar tareas habituales de una barra. Se trabajará con ejemplos simples, verificables y vinculados con situaciones reales:
- Adaptar proporciones y cantidades de una receta según el número de personas.
- Estimar botellas, hielo, jugos, almíbares, decoraciones e insumos para un evento.
- Convertir medidas y calcular costos, rendimientos y precios estimados.
- Diseñar una carta y redactar nombres o descripciones de cócteles.
- Organizar inventarios, listas de compras, fichas técnicas y procedimientos de barra.
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