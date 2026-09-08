El encuentro tiene como objetivo principal poner en valor el oficio del bartender e integrar la inteligencia artificial como una herramienta de apoyo clave para el desarrollo de la actividad.

CoctelerÍA: El arte de mezclar sabores con tecnología

La dirección de Capacitación y Empleo de la Municipalidad de Cipollett i presentó una propuesta participativa y original que busca transformar la manera de trabajar en el sector gastronómico local: la charla gratuita '' CoctelerÍA'' .

Esta propuesta combina formación profesional , creatividad , innovación y oportunidades laborales para el ámbito emprendedor. La charla se realizará el martes 15 de septiembre de 18 a 20 horas en el Centro de Arte y Exposiciones Roberto Abel (Toschi y Tres Arroyos). Está dirigida a mayores de 18 años y no requiere inscripción previa .

A través de una demostración práctica , se analizarán los elementos clave en la construcción de un cóctel :

Destilado base y modificadores

Elementos dulces, ácidos y amargos

Ingredientes aromáticos , hielo y decoración

La función de cada componente y el impacto del ajuste de proporciones en el resultado final

Asimismo, se enseñarán técnicas de mise en place, la selección y uso de herramientas de coctelería, los métodos de elaboración y la organización del espacio de trabajo para lograr un servicio eficiente e higiénico. El propósito es mostrar el proceso integral, desde la idea creativa hasta el servicio de la bebida.

Aprender a gestionar una barra profesional

Aprenderás que un cóctel va más allá de una receta: se trata de tomar decisiones sobre equilibrio, temperatura, dilución, textura, aroma, presentación y experiencia del cliente.

Contenidos principales sobre coctelería

Principios de equilibrio entre dulce, ácido, amargo, intensidad alcohólica y dilución.

Construcción e interpretación de recetas de autor y clásicas.

Técnicas de elaboración , manejo del hielo, temperatura, textura y presentación.

Cata y análisis sensorial para reconocer perfiles de sabor y correcciones.

Organización de la barra , preparación previa, uso de herramientas y dinámica de trabajo .

Coctelería de autor con ingredientes regionales y aprovechamiento responsable de insumos.

IA aplicada a la coctelería

Se presentará una introducción práctica al uso de herramientas para acompañar tareas habituales de una barra. Se trabajará con ejemplos simples, verificables y vinculados con situaciones reales: