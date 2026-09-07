Dramático: Una joven se atrincheró en el hospital para exigir el traslado de su madre

La situación ameritó un gran operativo conjunto entre la policía y bomberos voluntarios. Tras confirmarse el traslado de la paciente, la situación fue controlada.

Una joven se atrincheró en el hospital para exigir el traslado de su madre.

En la mañana de este lunes, el Hospital de Villa Regina fue escenario de momentos de extrema tensión. Alrededor de las 11de la mañana un mujer de 36 años se atrincheró en las escaleras de emergencia del quinto piso del edificio, amenazando con arrojarse al vacío y esgrimiendo un arma blanca.

Según informaron las autoridades, la drástica medida obedeció a la exigencia del traslado inmediato de su madre a la ciudad de General Roca , localidad de la cual es oriunda. La mujer se encontraba internada en el nosocomio tras haber sufrido una fractura de cadera. Tras el conflicto, se confirmó que continuará su internación en General Roca, donde queda a la espera de la prótesis correspondiente para ser intervenida quirúrgicamente.

Anoticiados por lo acontecido en el centro de salud se activó de anera inmediata el protocolo de seguridad que requirió la intervención conjunta de los Bomberos voluntarios que acudieron al lugar y desplegaron una escalera mecánica con hidroelevador sobre el frente del hospital para mantener el control preventivo del área en el quinto piso y del personal policial que ingresó al edificio para poder asegurar el perímetro y, además, negociar en la zona de las escaleras de emergencias ya que se supo que la mujer tenía consigo un arma blanca.

Durante el tenso episodio, la mujer amedrentó y amenazó también al personal de salud presente, exigiendo de forma violenta que su madre, una mujer de 72 años, fuera trasladada de inmediato al Hospital Francisco López Lima. Para evitar mayores riesgos tanto para la involucrada como para terceros, los profesionales médicos accedieron al pedido y gestionaron la derivación.

Anuncian nueva jornada de capacitación en RCP para vecinos de Valle Azul

En este caso la Escuela de Capacitación del cuartel de Bomberos Voluntarios de Chichinales realizará este martes 8 de septiembre un nuevo taller de RCP. Comenzará a las 19 y se dictará en la sede del anexo de la Escuela de Adultos N° 38.

Se brindará conocimientos sobre las principales maniobras de RCP y las formas de actuar ante una emergencia que requiera asistencia inmediata. En este sentido destacaron que “la RCP es una herramienta fundamental para actuar ante una emergencia y puede marcar la diferencia mientras llega la asistencia profesional”.

Enfatizaron finalmente que la propuesta forma parte de las acciones de capacitación y prevención que lleva adelante la institución, con el objetivo de acercar conocimientos a la comunidad que puedan resultar útiles ante situaciones de emergencia.