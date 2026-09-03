Cayó del cuarto piso de Hospital del Alto Valle y está muy grave: la versión oficial

El desgraciado episodio ocurrió en la mañana de este jueves. Qué dijo el director del nosocomio.

El joven tuvo que ser trasladado desde el Hospital de Regina a Roca.

Un joven de poco más de 20 años permanece internado en estado crítico tras haber caído desde la escalera de emergencia externa , a la altura del cuarto piso del Hospital de Villa Regina . El desgraciado episodio ocurrió en las primeras horas de la mañana del jueves.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, el paciente había acudido al centro médico para una primera entrevista en el área de Salud Mental . Minutos después de ingresar al establecimiento, por circunstancias que se intentan establecer, el joven accedió al sector externo de la estructura y se precipitó desde gran altura.

Así lo confirmaron desde la Comisaría Quinta y el director del hospital, Pablo Suárez al sitio local LCR. Indicaron que el hombre se arrojó desde el sector de las escaleras de emergencia del cuarto piso, ubicado sobre calle José Hernández, en inmediaciones de la guardia.

Tras ser asistido de inmediato por el personal médico del sector y debido a la extrema gravedad de sus múltiples traumatismos, se dispuso su derivación de urgencia hacia el hospital de General Roca para una atención de mayor complejidad. El pronóstico permanece reservado.

Investigación en curso

En el nosocomio reginense se desplegó un operativo con personal policial y del Gabinete de Criminalística, quienes llevaron a cabo las pericias correspondientes en la zona del hecho para determinar las circunstancias precisas en las que se produjo la caída.