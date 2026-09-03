Fue abandonado, pasó cuatro días atrapado en el medio de la nada y movilizó a todos: el caballo del pueblo

Se hizo una colecta solidaria para un cinematográfico rescate en un embalse de Casa de Piedra. El final feliz para Roca Campeón tras tanto desprecio.

El caballo que fue rescatado tras heroica resistencia en el medio de la nada.

Tras permanecer cerca de cuatro días atrapado en las inmediaciones del embalse de Casa de Piedra , un caballo que corría peligro de muerte fue rescatado exitosamente y trasladado a General Roca , ciudad donde comenzará una nueva etapa.

La alerta se encendió el pasado domingo, cuando una vecina advirtió la presencia del animal en la zona del embalse, imposibilitado de salir por sus propios medios. Según las primeras informaciones, el equino habría sido abandonado por su propietario días atrás. Ante esta crítica situación, un grupo de personas se organizó para acercarle agua y comida de forma provisoria mientras solicitaban asistencia urgente.

La respuesta definitiva vino de la mano de la organización Ranhu (Rescate Animal No Humano) , que activó un operativo logístico inmediato tras la difusión del caso. Para concretar el traslado, la agrupación realizó una colecta solidaria con el fin de reunir los $150.000 necesarios para cubrir el combustible del viaje.

El procedimiento contó con la colaboración clave de Jorge Acuña y su hija, quienes aportaron el vehículo y el carro de transporte. Asimismo, el equipo gestionó las autorizaciones correspondientes ante la comisaría local, superando los controles de Senasa y la Policía Caminera para registrar los datos del traslado en regla.

Un nuevo hogar y el nombre de "Campeón"

El animal ya se encuentra al resguardo de una familia de Roca que se ofreció voluntariamente a adoptarlo y brindarle una nueva oportunidad.

Los rescatistas confirmaron que el caballo presenta un buen estado de salud general y comenzó a alimentarse con normalidad, aunque señalaron que es un ejemplar de avanzada edad y posee una discapacidad visual.

A modo de homenaje por la resistencia demostrada, los integrantes de Ranhu decidieron rebautizarlo como "Campeón". “Aguantó con frío y hambre durante varios días y se lo merece”, expresaron con emoción al arribar a la ciudad, agradeciendo profundamente a todas las personas que colaboraron con donaciones para hacer posible el rescate del caballo.

Roca campeón ya es "el caballo del pueblo".