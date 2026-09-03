Adiós al papel: un municipio rionegrino comienza a emitir multas de tránsito con QR

Las nuevas multas se emitirán mediante tickets con código QR y quedarán registradas en un sistema municipal para agilizar consultas y pagos.

El municipio de Bariloche comenzó a implementar multas de tránsito a través de códigos QR. // Foto: gentileza El Cordillerano.

Una ciudad rionegrina avanza con la modernización del sistema de infracciones de tránsito y comenzó a implementar una nueva modalidad para emitir multas mediante dispositivos electrónicos y códigos QR.

La medida fue establecida a través de la Resolución N° 3003-I-2026 y forma parte del proceso de modernización administrativa que lleva adelante el Municipio de Bariloche para simplificar trámites y agilizar la gestión cotidiana.

Con el nuevo mecanismo, las infracciones quedarán registradas directamente en el sistema municipal PGM, lo que permitirá centralizar la información y facilitar el seguimiento de cada acta desde su emisión.

Las multas serán entregadas mediante un ticket que incluirá un código QR. Al escanearlo, los contribuyentes podrán acceder a los canales digitales habilitados por el Municipio para consultar información relacionada con la infracción.

En caso de que exista una deuda asociada al acta, el mismo sistema permitirá avanzar con la generación del pago correspondiente, evitando trámites adicionales y reduciendo los tiempos destinados a resolver cada situación.

Menos papel y mayor agilidad

Uno de los principales objetivos de la implementación es reducir el uso de papel y acelerar los procesos administrativos vinculados con las infracciones. La herramienta también apunta a mejorar el ordenamiento de la información.

Desde el Municipio señalaron que la incorporación del sistema permitirá realizar un seguimiento más eficiente de cada multa, al concentrar los datos dentro de una plataforma común y evitar la duplicación de canales.

La digitalización también busca facilitar el acceso de los vecinos a la información. A través del código QR incorporado en cada ticket, podrán consultar los datos correspondientes a la infracción desde dispositivos como celulares o tablet.

Para poner en funcionamiento la nueva modalidad, la resolución municipal instruyó a la Subsecretaría de Tránsito y a las distintas áreas involucradas a adoptar las medidas operativas, administrativas y comunicacionales necesarias.

De esta manera, el cambio no se limita exclusivamente a la emisión electrónica de las multas, sino que forma parte de una transformación más amplia en la gestión del área de Tránsito.

El sistema ya fue probado

Antes de avanzar con su implementación definitiva, la nueva herramienta atravesó un período de prueba. Según informó el Municipio, esa etapa se desarrolló de manera exitosa y permitió comprobar el funcionamiento del sistema.

Las pruebas realizadas también arrojaron resultados considerados superiores a las expectativas iniciales. Esto permitió verificar las ventajas que la incorporación de la tecnología puede generar en el trabajo cotidiano de los inspectores.

Con el nuevo procedimiento, la intención oficial es reducir los tiempos de tramitación y facilitar las gestiones posteriores a la emisión de una infracción, tanto para los trabajadores municipales como para los contribuyentes.

La modernización del sistema de multas se suma así a otras acciones orientadas a incorporar herramientas digitales en la administración pública municipal y mejorar el vínculo entre los vecinos y las distintas áreas.

Más cambios para el área de Tránsito

La implementación de las multas mediante QR no será el único cambio previsto. Desde la Municipalidad anticiparon que el proceso de modernización continuará con nuevas mejoras destinadas a simplificar procedimientos.

El objetivo será avanzar hacia mecanismos que permitan realizar gestiones de manera más rápida, ordenada y sencilla, reduciendo pasos administrativos innecesarios y facilitando el acceso de los vecinos a los servicios municipales.

La nueva modalidad representa, en ese sentido, un primer paso dentro de un proceso más amplio de transformación digital del área de Tránsito, con la incorporación progresiva de herramientas tecnológicas.