Una alumna recibió pastillas de receta archivada en una "sorpresita" y allanaron la casa de un docente

Una denuncia presentada ante la Unidad de Género puso en marcha una investigación judicial por un hecho ocurrido en una escuela primaria de la localidad de 25 de mayo.

Una alumna recibió pastillas de receta archivada en una ''sorpresita'': allanaron la casa de un docente

La situación se habría dado en marco de los festejos del Día del Niño en la localidad pampeana de 25 de Mayo donde los estudiantes, luego de una jornada para celebrar su día, recibieron la tradicional bolsita con golosinas y sorpresas .

Según precisaron medios locales, la denuncia fue porque una de las alumna encontró dentro de una de ellas un blíster con pastillas correspondientes a medicación de receta archivada .

‍ La madre de la menor realizó la denuncia y el blíster -con los comprimidos- fue secuestrado por la Policía, quedando a disposición de la investigación.

Qué avances tiene el caso

A partir de las averiguaciones realizadas, este martes se llevó adelante un allanamiento en el domicilio de un maestro de la institución. Durante el procedimiento también fueron secuestrados elementos que serían de interés para la causa. El docente fue notificado y quedó en libertad, a disposición de la Fiscalía local.

La investigación continúa para determinar cómo llegó la medicación al interior de la bolsita entregada a la alumna y establecer las responsabilidades que pudieran corresponder. La causa permanece en etapa investigativa.