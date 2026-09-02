Para el Ejecutivo provincial declarar la Emergencia Vial en toda su extensión dentro del territorio rionegrino es una herramienta que permitirá agilizar las intervenciones sobre cada tramo, una vez concretada la transferencia de competencias.

Traspaso de las rutas 22 y 151: por qué Río Negro necesita declarar la "Emergencia vial".

El Gobierno de Río Negro busca acelerar las respuestas frente al deterioro de distintos sectores de las rutas nacionales 22 y 151 .

El proyecto será enviado a la Legislatura provincial en la sesión del próximo jueves 3 de septiembre . La iniciativa busca ratificar el acuerdo firmado con Nación, declarar la Emergencia Vial y autorizar el financiamiento externo para comenzar con las primeras intervenciones.

Alberto Weretilneck explicó días atrás que esta responsabilidad contempla dos desafíos: lo urgente, que es recuperar condiciones de seguridad y transitabilidad ; y lo estratégico, que es diseñar el sistema vial y de conectividad que necesitará la región durante las próximas décadas, en articulación con Neuquén.

Un solo proyecto, 3 herramientas fundamentales

El proyecto establece que los recursos tendrán un destino exclusivo vinculado con las rutas 22 y 151. Podrán utilizarse para ejecutar obras en los tramos de máxima criticidad, realizar estudios de preinversión y cubrir los costos de administración necesarios para desarrollar el programa.

El primer título del proyecto propone ratificar el convenio firmado el 24 de agosto por el Gobernador Alberto Weretilneck, el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Diego Santilli, y el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo.

La aprobación legislativa consolidará el proceso por el cual la Provincia asumirá progresivamente la gestión, administración y mantenimiento de las rutas 22 y 151. La incorporación se realizará mediante convenios específicos y actas de toma de posesión, a medida que cada tramo se encuentre en condiciones de ser transferido.

Las ondulaciones, desniveles y baches son moneda corriente en la Ruta 151.

El segundo eje propone declarar la Emergencia Vial Provincial sobre las rutas 22 y 151 en toda su extensión dentro del territorio rionegrino. Tendrá vigencia por 1 año desde la publicación de la ley y podrá prorrogarse por otro período igual.

Vialidad Rionegrina será la autoridad de aplicación y contará con las facultades necesarias para ejecutar obras urgentes de reparación, mantenimiento, señalización, repavimentación y mejoramiento vial. La emergencia no significa actuar sin controles, sino que busca acortar los tiempos administrativos para intervenir en los puntos de mayor riesgo, con reglas claras, responsabilidades definidas y mecanismos de publicidad.

El tercer título propone autorizar al Poder Ejecutivo a gestionar un financiamiento de hasta U$S 60 millones a través de FONPLATA u otras fuentes de crédito externo para ejecutar obras sobre los sectores más deteriorados de las rutas 22 y 151, además de estudios de preinversión para organizar las siguientes etapas de recuperación y definir el modelo más conveniente para cada corredor.

Detalles sobre el financiamiento de los tramos críticos

La autorización de la Legislatura no significa que los US$ 60 millones ingresarán automáticamente ni que el financiamiento se tomará de manera inmediata. Permitirá que el Poder Ejecutivo gestione y estructure la operación y suscriba los instrumentos necesarios para concretarla.

El Ministerio de Hacienda, a través de la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo, será el organismo ejecutor.

Las condiciones financieras, como la tasa de interés, el plazo de amortización, las comisiones y los gastos, se determinarán posteriormente en el convenio de préstamo correspondiente.