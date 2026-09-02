El ramal Cipolletti-Roca del Tren del Valle ya tiene fecha

La extensión del tren desde Cipolletti a Roca será el primer paso de la ampliación del servicio. El Tren Patagónico trabaja para unir Chichinales y Cipolletti.

Provincia fijó el 1 de diciembre como fecha para extender el Tren del Valle hasta Roca.

El regreso del Tren del Valle para conectar Cipolletti con Roca ya tiene una fecha de referencia en el calendario provincial. Durante el acto por el aniversario de la ciudad roquense, el gobernador Alberto Weretilneck confirmó que la Provincia apunta al 1 de diciembre para volver a poner en marcha la formación.

El gobierno provincial fijó el 1 de diciembre para reactivar el servicio. Avances en el traspaso operativo a Tren Patagónico y plan de obras.

La reactivación efectiva estará supeditada al resultado de las evaluaciones técnicas previas. “Estamos preparándonos para asumir la operación a partir del 1º de diciembre ”, afirmó el mandatario rionegrino, aclarando que el inicio operativo dependerá de las condiciones en las que se encuentren las vías.

El traspaso del tren a la Provincia

La transferencia del servicio comenzó a formalizarse el 24 de agosto. En esa fecha, el gobernador Weretilneck firmó un convenio marco junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, para traspasar progresivamente la operación del tren a Río Negro mediante la empresa Tren Patagónico.

El acuerdo contempla un período de transición de hasta 120 días para ordenar los aspectos administrativos, técnicos y de logística. Durante este lapso, los equipos provinciales harán un diagnóstico detallado de la infraestructura disponible.

El ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos, explicó que el proceso incluirá la revisión de las formaciones y el tendido de vías. La meta principal es asegurar un transporte seguro antes de dar inicio a las tareas de acondicionamiento e intervención.

Estefania Petrella

Frecuencias, obras y paradas previstas

La primera etapa del proyecto estará enfocada en el tramo Cipolletti-Roca. El esquema preliminar prevé un total de cuatro frecuencias diarias y la construcción de cinco nuevos apeaderos para optimizar el acceso de los pasajeros. Uno de los puntos de ascenso y descenso de pasajeros se ubicará cerca del acceso a las facultades de la Universidad Nacional del Comahue en el barrio Los Tordos.

Además de las vías, la Provincia adecuará las áreas de ascenso y descenso en cada localidad. A la par, se adaptará el sistema de expendio de pasajes para que quede integrado a la estructura operativa de Tren Patagónico.

El estado de los rieles será determinante para la efectividad del trayecto, ya que su conservación definirá la velocidad de desplazamiento. En ese marco, se proyectan obras en pasos a nivel, estaciones y paradas, además de la recuperación de tres formaciones, trabajos que se coordinarán junto al Municipio de Roca. En todas las ciudades intermedias, el acondicionamiento de las estaciones se realizará en conjunto con los gobiernos locales.

La demanda del corredor interurbano

La vuelta del tren busca cubrir una necesidad clave de conectividad en el Alto Valle. Las estadísticas provinciales indican que 8.421 estudiantes se desplazan a diario entre distintas ciudades para cursar, mientras que el 97,3% de los viajes estudiantiles interurbanos registrados se concentra en el eje Alto Valle-Neuquén.

El volumen de usuarios demuestra la importancia del trayecto: durante abril de 2026, el tren transportó a 24.299 pasajeros. El servicio representará una alternativa frente al transporte automotor para quienes viajan por estudio, trabajo o trámites hacia Cipolletti, Allen y zonas aledañas.

A futuro, el plan oficial trasciende la conexión Cipolletti-Roca. Una vez consolidada la primera fase, la gestión provincial buscará extender la traza hasta Chichinales y reconectarla con el tramo interprovincial que une Cipolletti, Neuquén y Plottier.