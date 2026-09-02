Los detalles del violento choque en pleno centro de Cipolletti que paralizó los corazones

Ocurrió este martes por la noche en Alem y 25 de mayo. Una joven de 23 años y un adolescente de 17 fueron trasladados al Hospital.

El fuerte estruendo de la colisión paralizó los corazones de los transeúntes y preocupó también al personal de un sanatorio cercano que salió a la calle con prisa a comprobar qué había sucedido. Un violento choque entre dos vehículos se registró en pleno centro de Cipolletti en la noche del martes. Más allá del fuerte impacto, sólo hubo que lamentar lesiones leves y daños materiales.

El impactante siniestro vial tuvo lugar a las 22.30 en la concurrida intersección de Alem y 25 de Mayo , justo en la esquina donde se ubica el Sanatorio Río Negro.

El choque, según informaron desde la Comisaría 32 a LM Cipolletti , involucró a un Renault Sandero Stepway de color rojo que circulaba por la transitada calle Alem y a un Toyota Yaris sedán de color oscuro que circulaba por 25 de Mayo . Ambos vehículos eran conducidos por dos jóvenes: un adolescente de 17 años manejaba el Toyota y una muchacha de 23 la Sandero.

Por circunstancias que se intentan establecer, ambos rodados colisionaron violentamente en el lugar. En la esquina del accidente trabajó personal de Criminalística y del Siarme, que trasladó al Hospital a la conductora de la Sandero y a un chico de 17 años que iba de acompañante en el Toyota. Tras los exámenes de rigor se comprobó que sufrieron "traumatismos sin lesiones de gravedad".

Alarma en pleno centro y asistencia inmediata

El choque alertó de inmediato a quienes se encontraban en la zona. Afortunadamente, no se reportaron personas con lesiones de consideración y el hecho solo dejó daños materiales en las carrocerías de ambos rodados.

En el lugar intervino personal de la Comisaría 32, quienes organizaron el tránsito en el sector y realizaron las diligencias de rigor para determinar la mecánica del accidente en una esquina concurrida de la ciudad.

Días pasados, un choque más grave aún

La semana pasada, un motociclista debió ser trasladado al hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti luego de sufrir un incidente vial en el cruce de la calle San Luis y circunvalación Illia, que conduce a la rotonda de la Ruta Nacional 151 que deriva al Tercer Puente.

Fuentes de la Comisaría 32, que intervinieron en la urgencia junto a personal de Tránsito municipal y del SIARME (Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencia), informaron que el hecho se registró minutos después de las 8 de la mañana de este miércoles e involucró una moto marca Corven color roja que era conducida por un hombre de 41 años que llevaba el casco compuesto y que circulaba por Illia sentido este -oeste y un Peugeot 208 color bordo, que transitaba por San Luis en dirección al centro de la ciudad.