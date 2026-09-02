Andaba en una moto robada y la dejó abandonada tras una persecución

El operativo se produjo el martes por la noche en la zona del Anai Mapu. El rodado fue recuperado por efectivos de la Comisaría 45 y la BMA.

La moto de cross había sido denunciada como robada en la Comisaría 45 del barrio Anai Mapu.

Un sujeto que andaba en una moto robada logró escapar a pie tras una persecución policial, aunque el rodado fue recuperado. El procedimiento se realizó el martes por la noche en la zona de los asentamientos ubicados en proximidades del barrio Anai Mapu .

Efectivos de la Comisaría 45 y de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) que realizaban recorridos de prevención en la calle Juan Domingo Perón, a la altura de los barrios 2 y 10 de Febrero, observaron la circulación de una moto tipo cross de alta cilindrada, y advirtieron que presentaba características muy similares a una similar que había sido denunciada como robada en la misma unidad de la fuerza.

Por ese motivo le ordenaron al conductor que se detuviera, pero aceleró a fondo, por lo que se inició una persecución por las calles del sector. Finalmente, el prófugo tomó en dirección a la Manzana 10, ingresó a una casilla donde no había moradores y dejó abandonado el vehículo en el interior del patio, mientras que él escapó saltando paredones de inmuebles vecinos.

Tras verificar el rodado, los policías constataron que había sido sustraído el 25 de agosto, en el marco de una denuncia por hurto. La motocicleta fue secuestrada y trasladada a la unidad policial para continuar con las actuaciones correspondientes.

Otra moto recuperada y un prófugo por las chacras

En otro procedimiento policial, personal de la Comisaría 4° de Cipolletti secuestró otra moto durante la noche del lunes, del mismo modo luego de una persecución iniciada en calle Vélez Sarsfield, a la altura de Chacra Martínez.

El procedimiento comenzó alrededor de las 23:30, cuando los efectivos observaron a un hombre circulando en una moto de 110 cc. Al advertir la presencia policial, el conductor emprendió la fuga en dirección al Puente 83.

Durante la persecución controlada, el motociclista perdió el control y cayó sobre la vereda. Luego abandonó el rodado y continuó la huida a pie, internándose entre las chacras del sector, donde finalmente fue perdido de vista.

Al verificar el rodado, los efectivos constataron que las numeraciones identificatorias del chasis y del motor se encontraban limadas. El rodado fue secuestrado y trasladado a la unidad policial para continuar con las actuaciones correspondientes.