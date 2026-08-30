Impactante accidente en la Ruta 22: chocaron una moto policial y un vehículo particular

El hecho ocurrió durante las primeras horas de este domingo. En la zona se desplegó un operativo para socorrer a los involucrados.

Un violento accidente tuvo lugar durante las primeras horas de este domingo sobre la Ruta Nacional 22 , en el tramo de acceso a la localidad de Chimpay . El incidente involucró a un vehículo particular y a una motocicleta perteneciente a la fuerza policial , provocando la inmediata intervención de los servicios de emergencia y seguridad de la zona.

Tras las primeras actuaciones realizadas por los efectivos de seguridad y el personal de asistencia para preservar la escena y constatar los daños, se desplegó un operativo preventivo. Con el correr de las horas, la circulación de vehículos fue normalizada gradualmente y el tramo afectado de la traza nacional quedó completamente habilitado al tránsito.

No obstante, las autoridades solicitaron a los conductores transitantes extremar las precauciones al circular por el sector debido a la presencia de personal de control y las maniobras de rigor.

Investigación en desarrollo

Por el momento, la información sobre el hecho se encuentra en pleno desarrollo. Se aguardan precisiones oficiales por parte de las autoridades intervinientes y los peritos viales para determinar las causas exactas de la mecánica del choque y el estado de salud de los involucrados.

Por etas horas, Chimpay se ve repleta de visitantes por la peregrinación a Ceferino Namuncurá y este accidente generó preocupación en los vecinos de la ciudad y en quienes se encuentran de paso por la manifestación de fe.