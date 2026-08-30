Polémica de Paso Córdoba: la comunidad sostiene que 23 mil hectáreas son territorio mapuche

El referente recordó que las siete familias que viven allí están mucho antes de que se creara el Municipio de Roca. ¿Y ahora?

Orlando Carriqueo , vocero de la Coordinadora del Parlamento Mapuche en la Provincia de Río Negro , afirmó que cerca de 23 mil hectáreas comprendidas en la zona del Área Protegida de Paso Córdoba corresponden al territorio de la comunidad Leufuche .

Según detalló el referente, allí habitan siete familias (Barros, Tripailao, Farías, Simón, Sánchez, Lefipán y Llarena) cuya presencia en la zona supera los 150 años , por lo que son preexistentes al Estado e incluso al propio Municipio de General Roca .

Las declaraciones de Carriqueo ocurren en un contexto de tensión tras un incidente registrado en julio durante la carrera Doble Apolo , donde se produjeron agresiones a competidores.

Mientras desde el Municipio aseguraron que la competencia contaba con habilitación por realizarse sobre tierras fiscales, la comunidad remarcó que el evento atravesó predios comunitarios. Al respecto, el vocero cuestionó la denominación de "tierras fiscales" al señalar que desconoce la posesión comunitaria indígena, la cual cuenta con personería jurídica y la delimitación territorial otorgada por el relevamiento de la Ley 26.160.

Críticas y aclaración

Asimismo, Carriqueo, en contacto con el portal ANRoca planteó críticas hacia la gestión del Área Protegida de Paso Córdoba, creada por ley en los años 90 sin consulta previa. Advirtió sobre la falta de cartelería oficial que reconozca el territorio comunitario y el impacto que generan actividades como el tránsito de motos, cuatriciclos y eventos deportivos en sitios sagrados, arqueológicos y en la actividad ganadera de las familias.

De cara al futuro, la comunidad reclamó avanzar en un esquema de comanejo o cogestión mediante una mesa de diálogo con la Intendencia, aclarando que no se prohíbe el acceso a los vecinos, sino que se solicita el cuidado del entorno y el respeto a sus pautas comunitarias.