Dolor y conmoción en la despedida al querido "Miguelito": "El final que no esperábamos"

La tristeza se apoderó de los vecinos tras el hallazgo sin vida del reconocido deportista de la zona. Recuerdos y la certeza de que hizo lo que amaba.

Miguel Lorca, siempre con una sonrisa. Todos destacan su calidad humana y pasión por el deporte.

El trágico desenlace en el Lago Pellegrini tras el hallazgo sin vida del kayakista Miguel Lorca paralizó a Cinco Saltos y sumergió a la ciudad en un profundo dolor . La noticia provocó un golpe demoledor en la comunidad y las redes sociales se transformaron rápidamente en el espacio donde cientos de vecinos volcaron su tristeza, recuerdos y contención hacia su entorno cercano.

El portal informativo local Seny, referencia en la vecina ciudad, reflejó el pesar colectivo al publicar: "Desde Seny abrazamos a su familia en este doloroso momento y acompañamos a sus seres queridos". La publicación se llenó en pocos minutos de mensajes de despedida que mostraron la huella que dejó el reconocido deportista en la localidad.

Estos son apenas algunas de las reacciones de los vecinos que apreciaban a Miguel , aún en varios casos sin conocerlo personalmente y otros sí que mantenían un vínculo más cercano con el atleta fallecido.

Ariel: "Muy triste noticia para nuestra comunidad. El final que no esperábamos . QEPD Miguelito. Abrazo a la familia"

Laura: "Dios consuele y traiga paz a los corazones de su familia. Me quedo con los mejores recuerdos compartidos con Miguel"

Sergio: "Y te fuiste amigo bola alto disfruta tu descanso en paz un gran abrazo a Graciela y Sandrita QEPD".

Yoli: "Que tristee noticia! Abrazo grande a Marcela, Graciela y toda su familia!"

Verónica: "Que noticia tan triste. Miguel, gran compañero, excelente persona te recordaré con cariño siempre , vuela alto. Descansa en paz"

Javier: "Tristeza para todos... Humildemente la clave no esta en el final de lo sucedido, está en cómo usaba su libertad disfrutando lo que amaba hacer... Abrazo a su familia"

Marta: "Que tristeza enorme. Un ser humano hermoso y muy querido por todos. QEPD querido Miguel, abrazo a su familia"

Miguel: "Que triste noticia querido amigo. Manteníamos la esperanza que los resultados de tu búsqueda hubieran sido diferentes. QEPD Miguel, mi más sentido pésame a toda la familia, que Dios les de consuelo y fortaleza"

El sentimiento de profunda tristeza compartido en las plataformas digitales da cuenta del enorme afecto que cosechó Miguel Lorca a lo largo de su vida entre sus allegados, amigos y amantes del deporte al aire libre en la región.

Cómo se desarrolló el hallazgo

Según pudo reconstruir LM Cipolletti, los equipos especializados retomaron esta mañana las tareas suspendidas el viernes por la falta de luz solar, concentrando el trabajo en los sectores señalados previamente mediante los sobrevuelos con drones.

Fuentes del operativo indicaron que, tras relevar distintas zonas del lago, especialmente aquellas cubiertas de juncos y vegetación acuática, el personal abocado a la búsqueda dio finalmente con el cuerpo del hombre de 69 años.

El hallazgo puso fin a una búsqueda que había generado profunda preocupación entre familiares, allegados y vecinos de Cinco Saltos, quienes desde el jueves seguían de cerca cada novedad del operativo desplegado sobre el lago.

La secuencia de los hechos

Lorca había ingresado al agua el jueves para practicar remo, actividad que realizaba habitualmente en la zona, y nunca regresó a la orilla. Ante la falta de noticias, su familia radicó la denuncia en la Comisaría 7ª de Cinco Saltos.

A partir de ese momento se activó un operativo conjunto entre Bomberos y la Policía, que trabajó durante el viernes hasta pasadas las 19 horas, cuando la oscuridad obligó a interrumpir temporalmente las tareas de rastrillaje.

Este sábado, con la primera luz del día, los equipos retomaron la búsqueda incorporando drones para relevar sectores extensos del lago antes de definir en qué puntos concentrar el trabajo con personal en el agua.