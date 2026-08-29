Muerte en viaje de egresados: la Justicia confirmó que habrá juicio

Dos hombres enfrentan cargos por homicidio culposo tras el fallecimiento de un adolescente por sepsis; la jueza rechazó el pedido de sobreseimiento de las defensas.

La justicia rionegrina confirmó el juicio oral contra dos hombres responsables del fallecimiento de un adolescente en un viaje de egresados en Bariloche.

La Justicia rionegrina dispuso la continuidad del proceso penal contra dos hombres acusados de coautores del homicidio culposo de un estudiante de 17 años, fallecido tras enfermarse durante su viaje de egresados en Bariloche .

Uno de los imputados se desempeñaba como auxiliar en la enfermería del hotel donde se alojaba el contingente estudiantil. El otro cumplía funciones como coordinador de la empresa de viajes responsable de la excursión.

El 19 de octubre de 2022, durante su estadía en la ciudad, el adolescente comenzó a manifestar fiebre y dolores corporales, estomacales y de garganta. El cuadro se agravó progresivamente en los días siguientes, sin recibir la atención médica adecuada.

El joven falleció el 25 de octubre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La causa fue una falla multiorgánica derivada de un cuadro de sepsis provocado por la bacteria Streptococcus pyogenes, según consta en la acusación fiscal.

Según la acusación, el auxiliar atendió al estudiante sin contar con título médico habilitante. Le indicó paracetamol y posteriormente le administró un medicamento inyectable, sin derivarlo a una consulta médica pese a la persistencia de la fiebre.

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El rol del coordinador de viaje

A el coordinador, la Fiscalía le atribuye no haber gestionado una nueva evaluación médica frente al progresivo deterioro del joven, que presentó vómitos y tos en los días posteriores al inicio de los síntomas.

El Ministerio Público Fiscal también señala que el coordinador permaneció solo en la habitación mientras el resto del contingente realizaba las actividades programadas. El cuidado del adolescente quedó, en los hechos, a cargo de sus compañeros de viaje.

El regreso sin asistencia médica

El adolescente finalmente emprende el viaje de regreso a Buenos Aires, de aproximadamente 21 horas de duración, sin asistencia ni seguimiento médico durante todo el trayecto. Para la Fiscalía, ese traslado agravó irreversiblemente su estado de salud.

El Ministerio Público Fiscal sostuvo que el fallecimiento era evitable y que fue consecuencia de una sucesión de omisiones que vulneraron los deberes de cuidado que correspondían a ambos acusados durante el viaje estudiantil.

El fiscal jefe Martín Lozada destacó una pericia médica que identificó el período comprendido entre el 21 y el 24 de octubre como una etapa crítica. Durante esos días, una intervención oportuna podría haber modificado el curso de la enfermedad.

La prueba reunida para el debate

Para sostener la acusación se ofreció prueba documental vinculada con la contratación y organización del viaje, además de registros sobre la permanencia del contingente en la ciudad de Bariloche durante esas fechas.

También se incorporan actas de allanamiento, evidencia digital e historias clínicas del adolescente. La Fiscalía suma dos pericias forenses y testimonios de familiares, compañeros, madres acompañantes y otras personas presentes durante el viaje.

La querella, en representación de la madre del adolescente, adhiere a la descripción de los hechos y a la calificación legal propuesta por la Fiscalía para ambos imputados en la causa.

Rechazo al pedido de sobreseimiento

En el inicio del control de acusación, realizado días atrás, las defensas solicitaron el sobreseimiento de los acusados. Cuestionaron sus deberes de cuidado y el nexo causal entre las conductas atribuidas y el fallecimiento.

La Fiscalía y la querella se opusieron a esos planteos defensivos. Una de las defensas estuvo a cargo de la defensora pública penal Natalia Araya, quien argumentó en representación de su asistido.

Luego de un cuarto intermedio, en la audiencia realizada mediante la plataforma Zoom, la jueza Romina Martini rechazó los pedidos de sobreseimiento y dispuso la continuidad del proceso penal contra ambos imputados.

Próximos pasos del proceso

Las partes proponen de manera detallada la prueba que producirán durante el debate oral, conforme a sus respectivos intereses procesales en la causa que avanza hacia juicio.

Finalmente, la magistrada solicitó a la Oficina Judicial que fije la fecha del juicio y conforme el tribunal que intervendrá, teniendo en cuenta el monto de la pena pretendida por las partes.