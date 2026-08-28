Alberto Weretilneck envió a la Legislatura el proyecto para hacerse cargo de las rutas 22 y 151

El Gobernador formalizó el envío del proyecto que busca habilitar a Río Negro a gestionar las rutas 22 y 151, declarar la Emergencia Vial y acceder a financiamiento externo.

El Gobernador rionegrino presentó ante la Legislatura el proyecto para el traspaso de las rutas nacionales.

El gobernador Alberto Weretilneck presentó ante la Legislatura de Río Negro el proyecto de ley que busca darle a la Provincia las herramientas necesarias para asumir progresivamente la gestión, administración y mantenimiento de las rutas nacionales 22 y 151 .

La iniciativa representa un nuevo paso dentro del proceso iniciado por el Gobierno rionegrino después del acuerdo alcanzado con Nación para avanzar sobre corredores estratégicos que atraviesan buena parte del territorio provincial.

El proyecto ingresó con Acuerdo General de Ministros y contempla tres herramientas centrales : la ratificación del convenio firmado con el Gobierno Nacional, la declaración de Emergencia Vial sobre las rutas 22 y 151 y la autorización para gestionar financiamiento externo.

La propuesta legislativa aparece luego de que la Provincia presentara ante intendentes e instituciones de la región los alcances del acuerdo, los plazos previstos y el esquema de trabajo que se pretende implementar para recuperar los corredores viales.

Estefania Petrella

Qué contempla el proyecto para las rutas nacionales

Según los fundamentos de la iniciativa, la transferencia permitirá que Río Negro tenga una participación directa en decisiones vinculadas con la gestión, el mantenimiento y el futuro de dos rutas consideradas fundamentales para la conectividad provincial y regional.

“Por primera vez, Río Negro asume la potestad de decidir sobre la gestión, el mantenimiento y el futuro de las rutas nacionales que atraviesan su territorio”, sostuvo Weretilneck al explicar los objetivos centrales de la propuesta.

El proyecto plantea que las rutas 22 y 151 presentan actualmente distintos sectores críticos, con importantes niveles de deterioro. Entre los principales problemas mencionados aparecen ahuellamientos de hasta 17 centímetros y banquinas deterioradas.

A estas condiciones se suma una preocupación creciente por la siniestralidad vial, que afecta especialmente a quienes utilizan diariamente ambos corredores para trasladarse entre localidades, acceder a centros urbanos o desarrollar actividades productivas y comerciales.

La importancia de las rutas excede el tránsito cotidiano. El Gobierno provincial considera que su recuperación será determinante para actividades estratégicas como la fruticultura, además del crecimiento energético asociado al desarrollo de Vaca Muerta.

Emergencia Vial: qué facultades tendrá la Provincia

Uno de los puntos centrales del proyecto establece la declaración de Emergencia Vial Provincial sobre las rutas 22 y 151 en toda la extensión que ambas tienen dentro del territorio rionegrino.

La emergencia tendrá una vigencia inicial de un año desde la publicación de la ley, aunque el Poder Ejecutivo podrá solicitar una prórroga por otro período de igual duración, según establece la iniciativa enviada al Parlamento provincial.

Vialidad Rionegrina será designada como autoridad de aplicación y tendrá facultades para avanzar con reparaciones urgentes, tareas de mantenimiento, señalización, repavimentación y otras intervenciones destinadas a mejorar las condiciones de circulación.

Desde el Gobierno aclararon que la declaración de emergencia no implica eliminar los controles sobre la utilización de recursos públicos. El objetivo es reducir los tiempos administrativos para intervenir con mayor rapidez en los sectores considerados prioritarios.

La medida también apunta a establecer responsabilidades concretas y mecanismos de publicidad sobre las obras. De esta manera, la Provincia busca contar con un esquema que permita responder rápidamente ante los puntos más deteriorados de ambos corredores.

El financiamiento de hasta 60 millones de dólares

El tercer eje del proyecto está relacionado con el financiamiento. La iniciativa solicita autorización para que el Poder Ejecutivo pueda gestionar hasta 60 millones de dólares a través de FONPLATA u otras fuentes de crédito externo.

Esos recursos estarán destinados a ejecutar las primeras obras sobre los sectores más deteriorados de las rutas 22 y 151. También permitirán financiar estudios de preinversión necesarios para definir las siguientes etapas de recuperación.

La planificación busca determinar qué tipo de intervención necesita cada tramo y cuál es el modelo más conveniente para garantizar la recuperación y conservación de los corredores durante los próximos años.

El Ministerio de Hacienda, mediante la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo, tendrá a su cargo la ejecución del financiamiento. Vialidad Rionegrina, en tanto, intervendrá como responsable técnica de las obras.

Un proceso que comenzó con el acuerdo con Nación

La iniciativa enviada a la Legislatura forma parte de un proceso que el Gobierno provincial divide en tres etapas. La primera consistió en alcanzar y firmar el acuerdo con la administración nacional.

El convenio fue firmado el 24 de agosto por Weretilneck, el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

La segunda etapa estuvo vinculada con la explicación del acuerdo ante intendentes y representantes de instituciones de la región. Allí se detallaron los alcances de la transferencia, los plazos previstos y las alternativas para intervenir sobre las rutas.

Ahora comienza la tercera instancia, que requiere la aprobación de la Legislatura para dotar al Ejecutivo de las herramientas jurídicas, administrativas y financieras necesarias para avanzar con las obras.

La incorporación de las rutas no será necesariamente inmediata en toda su extensión. El proyecto establece que la transferencia se realizará progresivamente mediante convenios específicos y actas de toma de posesión.

La mirada puesta en Neuquén y Vaca Muerta

Weretilneck planteó que la responsabilidad sobre las rutas implica enfrentar dos desafíos diferentes. El primero es inmediato y está relacionado con recuperar las condiciones mínimas de seguridad y transitabilidad.

El segundo tiene una perspectiva estratégica y apunta a diseñar el sistema vial y de conectividad que necesitará la región durante las próximas décadas, especialmente en articulación con la provincia de Neuquén.

En ese esquema, las rutas 22 y 151 adquieren un papel relevante por su vinculación con los principales centros urbanos del Alto Valle, las zonas productivas y los corredores utilizados para el desarrollo energético.

La intención oficial es que las intervenciones iniciales permitan atender los sectores más urgentes, pero que al mismo tiempo sirvan como base para una planificación integral de la infraestructura vial regional.

También avanza el traspaso del Tren del Valle

El acuerdo alcanzado con Nación también contempla otro componente de importancia para la región: la recuperación del servicio ferroviario del Tren del Valle y su eventual transferencia progresiva a la Provincia.

Según explicó el Gobierno rionegrino, el traspaso de la operación se concretará cuando estén garantizadas las condiciones técnicas, operativas, legales y de seguridad necesarias para que el servicio pueda funcionar bajo el nuevo esquema.

De esta manera, el proyecto presentado ante la Legislatura no se limita exclusivamente a las rutas nacionales. Forma parte de una estrategia más amplia de la Provincia para asumir responsabilidades sobre infraestructura considerada clave para la conectividad regional.

La aprobación de la ley será ahora uno de los pasos determinantes para avanzar con el plan. En caso de obtener respaldo legislativo, el Ejecutivo podrá activar los mecanismos previstos para comenzar a intervenir sobre los sectores más deteriorados.