Cayó el segundo sospechoso del violento intento de robo en San Lorenzo

Un operativo en Esquiú y Don Bosco permitió capturar al hombre prófugo por el intento de robo de una camioneta.

El segundo involucrado por el intento de homicidio en el barrio San Lorenzo, fue detenido esta tarde en Cipolletti.

La investigación por el violento intento de robo a una pareja de adultos mayores en Cipolletti sumó esta tarde un avance clave. Un operativo policial en inmediaciones de Esquiú y Don Bosco terminó con la detención del segundo sospechoso prófugo desde el ataque.

El hombre permanecía prófugo desde fines de julio, cuando fue señalado como uno de los presuntos autores del ataque contra un vecino de 69 años en barrio San Lorenzo . Con esta captura, ya son dos los detenidos por la causa.

La Policía de Río Negro concretó el procedimiento tras un trabajo de investigación que incluyó relevamiento de cámaras de seguridad y testimonios de vecinos. El operativo se ejecutó sin incidentes y permitió aprehender al segundo implicado en el hecho.

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El violento episodio de julio

El ataque original ocurrió el 26 de julio en calle Río Gallegos, barrio San Lorenzo, cuando un vecino de 69 años recibió un disparo en el cuello durante un intento de robo de su camioneta. La víctima quedó internada en una clínica privada.

Según las primeras pesquisas, una pareja -un hombre y una mujer- interceptó al damnificado cuando regresaba a su domicilio, con el objetivo de apoderarse del vehículo. La mujer fue detenida primero y luego imputada por su presunta participación en el hecho.

Avance judicial y próximos pasos

La Fiscalía de Cipolletti, con intervención del fiscal Santiago Márquez Gauna, ordenó el operativo que derivó en la segunda detención. El titular de turno, Oscar Cid, y la fiscal adjunta Laura Olea continúan a cargo de la investigación.

Con los dos sospechosos ya bajo custodia, la Fiscalía deberá determinar el grado de responsabilidad de cada uno en el ataque. Se espera que en las próximas horas se defina la situación procesal del hombre recientemente detenido.

El caso generó fuerte conmoción en el barrio San Lorenzo, donde vecinos reclamaron mayor presencia policial tras una seguidilla de hechos violentos. La Comisaría 32 intensificó los patrullajes preventivos en la zona desde el ataque contra el jubilado.

Estefania Petrella

Antecedentes del caso

El hecho se suma a una serie de intentos de robo de vehículos registrados en los últimos meses en Cipolletti. Las autoridades remarcaron que la respuesta judicial busca dar señales concretas a la comunidad.

Fuentes policiales indicaron que la aprehensión del segundo sospechoso fue posible gracias al cruce de información entre distintas dependencias y al trabajo de inteligencia criminal. El operativo se coordinó con la fiscalía para evitar la fuga del prófugo.