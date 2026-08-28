Riesgo sanitario en Río Negro: frenaron el ingreso ilegal de más de 3.000 kilos de frutas y verduras

El cargamento tenía como destino San Antonio Oeste y fue detectado durante un control de rutina en el sur bonaerense.

Alerta sanitaria en Río Negro: frenan el ingreso ilegal de más de 3.000 kilos de frutas y verduras.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) decomisó productos de origen vegetal que eran transportados de manera irregular con destino a la provincia de Río Negro .

El procedimiento se realizó durante una inspección de rutina en el puesto de la Barrera Zoofitosanitaria Patagónica , ubicado en el kilómetro 714 de la Ruta Nacional 3 , al sur de la provincia de Buenos Aires .

El transporte había partido desde Tapiales y tenía como destino final San Antonio Oeste, Río Negro . Durante el control, los agentes detectaron que parte de la carga era trasladada sin cumplir con los requisitos sanitarios establecidos para el ingreso a la región.

Qué llevaba el transporte que frenó Senasa

Según informó Senasa, el cargamento irregular estaba compuesto por:

1.225 kilos de mandarinas.

1.440 kilos de naranjas.

450 kilos de morrones de diferentes momentos de maduración.

Los productos no contaban con la documentación sanitaria correspondiente y tampoco habían recibido el tratamiento cuarentenario obligatorio para su ingreso a la Patagonia.

Además, la mercadería se encontraba oculta dentro de una carga de frutas y hortalizas, una modalidad que fue detectada durante la inspección del vehículo.

Ante la infracción, SENASA procedió al decomiso de los productos para evitar su ingreso a la región patagónica, considerada un área libre de moscas de la fruta, condición sanitaria que requiere controles específicos en los accesos.

Qué se hizo con la mercadería

Luego de constatar que los productos se encontraban aptos para el consumo, las más de 3 toneladas decomisadas fueron destinados a instituciones de bien público de Bahía Blanca. De esta manera, la mercadería que no podía ingresar a la Patagonia debido al incumplimiento de los requisitos sanitarios tuvo como destino final entidades de la comunidad.

En Río Negro, Senasa realizó una jornada formativa

Días atrás en la localidad de Los Menucos, (Senasa) realizó una capacitación sobre requisitos sanitarios para el transporte de hacienda ante 44 efectivos de la Escuela de Suboficiales y agentes de la Policía provincial.

La actividad se desarrolló buscando fortalecer e integrar las acciones de control sanitario y vigilancia del Senasa con organismos de la Provincia y las fuerzas de seguridad. La jornada estuvo a cargo de profesionales del Centro Regional Patagonia Norte del organismo sanitario, y de la Dirección de Ganadería de Río Negro.

Durante la actividad se detallaron los principales requisitos sanitarios para el movimiento de animales, entre los cuales se destacan la emisión del Documento de Tránsito electrónico (DT-e) y los sistemas de identificación, tales como marcas, señales y dispositivos electrónicos de identificación individual, conforme a la Resolución Senasa N° 841/2025. En este marco, se especificó sobre la fiscalización que se realiza a productores y transportistas durante los controles de ruta y puestos camineros.

De la misma manera, el temario contempló las condiciones específicas para el traslado de equinos y los requisitos para la habilitación de vehículos que transportan diferentes especies, con el objetivo de garantizar óptimas condiciones sanitarias y de bienestar animal. Además, se explicó el procedimiento de infracciones ante incumplimientos de la normativa vigente.