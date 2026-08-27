El juego regional cumple nueve años y prepara un sorteo histórico: el acumulado llega a $45.127.747 para el cierre de agosto.

Patagonia Telebingo está de festejo y llega con un pozo récord: cuánto se sortea este domingo.

El Patagonia Telebingo está de festejo. La propuesta que une a las loterías de Río Negro y Neuquén celebra nueve años desde aquel primer sorteo de agosto de 2017 y lo hace con un premio acumulado que marca un récord.

El aniversario encuentra al tradicional juego regional consolidado como una propuesta que cada domingo reúne a miles de familias frente a la pantalla. La cita habitual es a las 14 , cuando las bolillas comienzan a definir quiénes tendrán la fortuna de llevarse los principales premios.

Pero esta vez hay un atractivo extra: el pozo acumulado alcanzará los $45.127.747 .

De aquel primer sorteo a más de 500.000 jugadas

El primer Patagonia Telebingo se realizó el 27 de agosto de 2017. Desde entonces, el juego fue ampliando su presencia en ambas provincias y se convirtió en una propuesta con fuerte identidad regional.

Las cifras reflejan ese crecimiento. Actualmente, se registran más de 500.000 jugadas rionegrinas por año, mientras que desde el nacimiento del producto se entregaron más de 900 líneas y otros 900 bingos mayores, además de diferentes incentivos especiales.

La propuesta también fue incorporando premios que fueron mucho más allá del dinero.

Autos, motos y tecnología también fueron parte de la ilusión

A lo largo de estos nueve años, los sorteos especiales pusieron en juego autos, camionetas, motos, artículos para el hogar y dispositivos tecnológicos.

La diversidad de premios permitió renovar el atractivo de cada edición y mantener una expectativa que se instaló como una costumbre de los domingos en distintos puntos de la Patagonia.

Uno de los aspectos distintivos del Telebingo es precisamente su alcance territorial: la propuesta busca distribuir la posibilidad de ganar entre localidades de Río Negro y Neuquén.

Un pozo que hace historia

El festejo por los nueve años tendrá un ingrediente especial. Para el domingo 30 de agosto, está previsto el sorteo del mayor acumulado desde la creación del juego.

La cifra asciende a $45.127.747, convirtiendo a esta edición en una de las más esperadas desde el lanzamiento del Telebingo.

Después de nueve años, la propuesta mantiene intacta una fórmula que se volvió parte de la rutina de miles de hogares: la expectativa por cada bolilla, la posibilidad de cantar bingo y la ilusión de que esta vez la fortuna toque a la puerta.